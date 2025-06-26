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Victor Osimhen'e tarihi transfer teklifi! Takasın yanında bonservis de önerdiler

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tatilinin bitmesinin ardından yeni takımına imza atacak Osimhen bu konuda acele etmiyor. Suudi Arabistan defterini tamamen kapatmadığı öğrenilen Nijeryalı golcü için Liverpool'dan dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Victor Osimhen'e tarihi transfer teklifi! Takasın yanında bonservis de önerdiler
Emre Şen

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta en büyük katkıyı veren isim olan Osimhen konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kararını beklediği Osimhen'e yine dudak uçuklatan bir teklif geldi.

TARİHİ TAKAS FIRSATI

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İngiliz devi Liverpool, Osimhen için Napoli'nin kapısını çaldı. Osimhen'e karşılık Darwin Nunez ya da Federico Chiesa ikilisinden birini takas teklif eden Liverpool, 20 milyon Euro da bonservis önerdi.

MAAŞ OLARAK EN ÇOK KAZANAN OYUNCULARDAN BİRİ OLACAK

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Osimhen'e maaş olarak da takımın yıldızı Salah'ın kazandığı paraya yakın bir maaş öneren Liverpool, Napoli'nin kararını bekliyor. Victor Osimhen'in 75 milyon Euro çıkış maddesi önümüzdeki ayın 15'inde sona eriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool galatasaray Osimhen
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