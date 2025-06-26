Victor Osimhen'e tarihi transfer teklifi! Takasın yanında bonservis de önerdiler

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta en büyük katkıyı veren isim olan Osimhen konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kararını beklediği Osimhen'e yine dudak uçuklatan bir teklif geldi.

TARİHİ TAKAS FIRSATI

İngiliz devi Liverpool, Osimhen için Napoli'nin kapısını çaldı. Osimhen'e karşılık Darwin Nunez ya da Federico Chiesa ikilisinden birini takas teklif eden Liverpool, 20 milyon Euro da bonservis önerdi.

MAAŞ OLARAK EN ÇOK KAZANAN OYUNCULARDAN BİRİ OLACAK

Osimhen'e maaş olarak da takımın yıldızı Salah'ın kazandığı paraya yakın bir maaş öneren Liverpool, Napoli'nin kararını bekliyor. Victor Osimhen'in 75 milyon Euro çıkış maddesi önümüzdeki ayın 15'inde sona eriyor.