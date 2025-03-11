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  4. Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 14:54
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Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Osimhen konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği fakat maliyetlerden dolayı hamle yapamadığı Osimhen, Arsenal ile anlaşmak üzere. İşte detaylar...

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in Arsenal ile anlaşma sağlamak üzere olduğu öğrenildi.

62 MİLYON STERLİN

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Nijerya basınından Daily Trust'ın haberine göre Osimhen, Arsenal ile görüşmelere başladı. Napoli'nin kadrosunda düşünmediği Osimhen için İtalyan devine 62 milyon Euro öneren Arsenal, Napoli ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA AN MESELESİ

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Osimhen'in de Arsenal ile görüşmelerde sona geldiği aktarılırken sezon sonunda yıldız golcünün Arsenal formasını giyeceği aktarıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 23 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı golcü, 75 milyon Euro piyasa değerine sahip.

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