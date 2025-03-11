Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in Arsenal ile anlaşma sağlamak üzere olduğu öğrenildi.

62 MİLYON STERLİN

Nijerya basınından Daily Trust'ın haberine göre Osimhen, Arsenal ile görüşmelere başladı. Napoli'nin kadrosunda düşünmediği Osimhen için İtalyan devine 62 milyon Euro öneren Arsenal, Napoli ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA AN MESELESİ

Osimhen'in de Arsenal ile görüşmelerde sona geldiği aktarılırken sezon sonunda yıldız golcünün Arsenal formasını giyeceği aktarıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 23 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı golcü, 75 milyon Euro piyasa değerine sahip.