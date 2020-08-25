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Victoria Beckham'dan David Beckham itirafı: Makyaj malzemelerimi kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 09:39 | Son Güncelleme

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kendi markasına ait olan makyaj malzemelerini kullandığını söyledi. Victoria Beckham'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Victoria Beckham'dan David Beckham itirafı: Makyaj malzemelerimi kullanıyor

Spice Girls’ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, kozmetik ürünlerini eşi David Beckham üzerinde denediğini ve ürün yelpazesini sergilemek için eşinin mükemmel kişi olduğunu söyledi. The Sun’ın haberine göre Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Victoria Beckham şu ifadeleri kullandı:

"O benim en iyi modelim. David az önce cilt bakım serumunun bittiğine dair mesaj atmış. David buna bayılıyor. Ona biraz götüreceğim."

46 yaşındaki Victoria Beckham, 45 yaşındaki eşi David Beckham’ın kendi makyaj markasının ürünlerini çok sevdiğini ve kullandığını belirtti.

Victoria Beckham Beauty markasının iş ortaklarından Sarah Creal da David Beckham'ın bronzlaştırıcı ürünleri çok sevdiğini söyledi. Creal ayrıca şu ifadeleri ekledi: David, VBB’nin büyük hayranlarından biri. Victoria, bunun David’in aklından hiç çıkmadığını söylüyor.

ÜNLÜ FUTBOLCU DAHA ÖNCE İTİRAF ETMİŞTİ

Ünlü futbolcu daha önce de eşinin dudak nemlendiricilerini, kremlerini ve cilt bakım ürünlerini kullandığını itiraf etmişti ancak görünüşe göre Beckham eşinin makyaj malzemelerini de kullanıyor.

David Beckham 2018’de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Kendime çeki düzen verme konusundaki yaklaşımım her zaman eşimin ürünlerini yürütmekti. Gerçekten böyleydi. Manchester’da, Madrid’de Los Angeles’ta da yaşasam farklı hava koşulları nedeniyle cildime bakmam gerekiyordu. Eşimin ürünlerini yürütmeyle ilgilenmemin sebebi onun en iyisi olduğunu bilmemdi.

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