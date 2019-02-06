MAGAZİN

Victoria's Secret'ın meleği İstanbul'da

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret modellerinden Kate Grigorieva, İstanbul'a geldi. Ünlü model, fuarda sergilenen Türk iç giyim ürünlerini çok beğendiğini söyledi.

Victoria's Secret'ın meleği İstanbul'da

Önceki gün Moskova'dan İstanbul'a gelen ünlü Rus model Kate Grigorieva, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Linexpo İstanbul Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ve Çorap Sanayicileri Derneği yetkililerinin yanı sıra çok sayıda meslek birliğinin yöneticileriyle açılış kurdelesini kesen Kate Grigorieva'nın gördüğü ilgiden bir hayli memnun olduğu gözlendi.

Çok merak ettiği İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Kate Grigorieva, konukları "Merhaba İstanbul" diyerek selamladı.

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Açılış töreni sonrasında katılımcı firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezen Kate Grigorieva, yeni tasarımları çok beğendiğini söyledi. 80 ülkeden yaklaşık 30 bin ziyaretçinin geldiği fuarda konuklar da ünlü modele büyük ilgi gösterdi. Kate Grigorieva, pek çok hayranıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İstanbul'u çok merak ettiğini her fırsatta dile getiren ünlü Rus top model, etkinlik sonrası gezintiye çıkacak. Kate Grigorieva, İstanbul'da küçük bir tatil yapmak için dönüş tarihini beş gün uzatmıştı. Linexpo İstanbul Fuarı ise 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret Kate Grigorieva

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