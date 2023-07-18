Victoria's Secret meleği Barbara Palvin evlendi! Eşiyle benzerliği gündem oldu

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin dünyaevine girdi. Palvin, yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu oyuncu Dylan Sprouse ile hayatını birleştirdi. Palvin ve Sprouse modelin memleketi başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Palvin ve Sprouse'un gelinlik ve damatlıkla kol kola yürüdüğü anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü çiftin fotoğrafları Twitter’da ve Instagram’da paylaşıldı.

Sürpriz düğün, Eylül 2022’de nişanlanan çiftin, nişan haberini açıklamalarından sadece bir ay sonra gerçekleşti.

2018 yılından beri birlikte olan ünlü çift sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte karelerini paylaşıyor ve benzerlikleri ile gündem oluyordu.

Ünlü çiftin benzerliği yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.



