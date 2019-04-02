Victoria's Secret'ın emekli meleği oğlu ile alışverişte!

17 yıl boyunca Victoria's Secret podyumunda boy gösteren efsane manken Alessandra Ambrosio meleklikten emekli olduktan sonra kendisini aile hayatına vermiş görünüyor.
6 yaşındaki oğlu Noah ile alışverişte görüntülenen 37 yaşındaki model fit görünümünden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.
Alessandra Ambrosio'nın ilgisizliğinden ziyade Noah'ın kameraları görünce sergilediği sempatik tavırlar ise dikkat çekti.
17 yıl boyunca Victoria's Secret podyumunda yürüyen ünlü süper model Alessandra Ambrosio, 8 Kasım gecesi New York'taki 2018 Victoria's Secret şovunda artık meleklikten emekliye ayrıldığını duyurmuştu.
Alessandra Ambrosio'nun 10 yaşında Anja adında bir de kızı var.
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