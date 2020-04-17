Vida: Maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanı ve yarışmayı özledim

Beşiktaş’ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida, korona virüs tedbirleri kapsamında futbola verilen arada günlerini evde geçiriyor. Sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Hırvatistan Milli Takımında oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu herkesi duygulandırdı.
Mesajında futbola duyduğu özlemini dile getirerek, "Maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanı ve yarışmayı... Bunların hepsini çok özledim. Her şeyden çok da Hırvatistan Milli Takım ve Beşiktaş formalarını giydiğimde, sadece kendimiz için değil takım arkadaşlarımız ve tutkulu taraftarlarımız için de oynadığımızda yaşadığım birliktelik duygusunu özledim. Fakat sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın! Evde kal" dedi.
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