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Vidal, Manchester United yolunda

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in Şilili yıldız futbolcusu Arturo Vidal, önümüzdeki sezon Premier Lig'de forma giymeye yakın... İngiliz basını, Manchester United'ın Vidal transferinde Chelsea'nin önünde olduğunu yazdı

Vidal, Manchester United yolunda

Bayern Münih ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Arturo Vidal'in takımdan ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kulüpte forma giymek için ısrarlı olduğu biliniyor. 31 yaşındaki oyuncu, üç yıl önce Juventus'tan Bayern Münih'e transfer oldu ve Münih'in Bundesliga'daki başarısında pay sahibi oldu. Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun son 2 ayında formasından uzak kalan Şilili futbolcu, Münih'in sunacağı yeni teklife de soğuk bakıyor.

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre, Chelsea Teknik Direkötrü Antonio Conte, bu yaz yapacağı orta saha transferi için gözüne kestirdiği isim Arturo Vidal. Ancak Chelsea'nin önünde en büyük engel ise Manchester United'ın, Vidal'i kadrosunda görme isteği. Vidal'in de Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği nedeniyle Manchester United bu transferde daha şanslı görünüyor. Çünkü Chelsea, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Metro gazetesinde Bayern Münihli futbolcu Arturo Vidal'in, "Bayern Münih ile bir yıllık sözleşmem kaldı. Çok fazla teklif olduğunu biliyorum. Transfer sezonu açıldığında ona göre hareket edeceğim. Ayrıca menajerim Fernando Felicevich her şeye dikkat ediyor. İyi bir şekilde dinlenerek, yeni sezona hazır olacağım. Takımımı değiştirmek benim için iyi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek, önemli şeyler için savaşacağım" açıklamalarına yer verildi. (NTVSpor)

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Anahtar Kelimeler:
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