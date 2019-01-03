Video oyunlarının kötü çocuğu Ralph geri dönüyor!

2012’de vizyona girdiği dönemde büyük ses getiren “Oyunbozan Ralph”, 6 sene aradan sonra beyazperdeye geri döndü. Vizyona girdiği dönem en iyi yapımcı PGA Ödülü, en iyi animasyon film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve aktör olmak üzere beş Annie Ödülü kucaklayan “Oyunbozan Ralph” ayrıca en iyi animasyon için Oscar ve Altın Küre'ye aday gösterildi.

Amerika’da haftalarca gişe listesinin zirvesinde kalan “Ralph ve İnternet – Oyunbozan Ralph 2 (Ralph Breaks the Internet)” filminin yönetmen koltuğunda “Oyunbozan Ralph” ve “Zootropolis“e imza atan Rich Moore ve Phil Johnston ikilisi oturuyor. John C. Reilly, Sarah Silverman, Taraji P. Henson, Kelly Macdonald, Gal Gadot, Kristen Bell, Mandy Moore, Alan Tudyk, Jane Lynch, Idina Menzel, Jack McBrayer ve Jodi Benson gibi birbirinden iddialı isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı filmin senaryosunu Phil Johnston ve Pamela Ribon ikilisi kaleme aldı.

İnternetin keşfedilmemiş, engin ve heyecanlı dünyasına dalan Ralph ve en yakın arkadaşı Vanellope von Schweetz, onlara yol göstermeleri için internet vatandaşlarına yani nettaşlara bel bağlar. Onlara yardım eli uzatanlar arasında, trend yaratan websitesi “BuzzzTube”un yöneticisi ve algoritması olan Ev-vet ve Kargaşa Yarışı isimli online araba oyununun sıkı sürücüsü Shank vardır. Vanellope, Shank’a o kadar hayranlık duyar ki Ralph tek arkadaşını kaybetmekten oldukça korkar.

“Ralph ve İnternet – Oyunbozan Ralph 2 (Ralph Breaks the Internet)” 11 Ocak 2019’da sinemalarda.





