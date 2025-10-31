Mynet Trend

Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 13’e ulaştığı bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Kayıp sayısının 11 olduğu belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 34 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 116 binden fazla evin sular altında kaldığı, yaklaşık 150 evin hasar gördüğü ve 438 binden fazla haneyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca Rusya’dan gelen çadır, battaniye, kurtarma botları ve temel ihtiyaç malzemeleri dahil olmak üzere 29 ton yardım malzemesinin, selden etkilenen Hue şehrindeki sakinlere ulaştırıldığı aktarıldı.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Vietnam
En Çok Aranan Haberler

