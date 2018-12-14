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Sokağa çıkarken 13 kilo altın takıyor, 5 korumayla dolaşıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Nereye giderse gitsin üzerinden altınlarını çıkarmayan Tran Ngoc Phuc, sosyal medyada ilgi çekmeyi başardı.

Sokağa çıkarken 13 kilo altın takıyor, 5 korumayla dolaşıyor

Yoksul bir ailenin çocuğu olan Phuc, küçük bir petrol ticaretiyle başladığı iş hayatında zengin olup eğlence mekanları açtı.

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Ancak takılarının güvenliğini sağlamak için 5 koruma tutan Vietnamlı Phuc, ilk başlarda altınların ağırlığı nedeniyle oldukça zorlansa da zamanla alışmış.

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Boynuna taktığı kolye 5, bilekliklerinden biri 5, diğer aksesuvar ve yüzükleriyle birlikte toplam 13 kilogram altını üzerinde taşıyor. Altınların değeri ise 550 bin dolar...

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Phuc, yaşam koşunun kendisine "Altın takman sana şans getirecektir" tavsiyesinden sonra altına merak sardığını, o günden beri de şansının yaver gittiğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
altın Vietnam aksesuvar

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