Sokağa çıkarken 13 kilo altın takıyor, 5 korumayla dolaşıyor

Yoksul bir ailenin çocuğu olan Phuc, küçük bir petrol ticaretiyle başladığı iş hayatında zengin olup eğlence mekanları açtı.

Ancak takılarının güvenliğini sağlamak için 5 koruma tutan Vietnamlı Phuc, ilk başlarda altınların ağırlığı nedeniyle oldukça zorlansa da zamanla alışmış.

Boynuna taktığı kolye 5, bilekliklerinden biri 5, diğer aksesuvar ve yüzükleriyle birlikte toplam 13 kilogram altını üzerinde taşıyor. Altınların değeri ise 550 bin dolar...

Phuc, yaşam koşunun kendisine "Altın takman sana şans getirecektir" tavsiyesinden sonra altına merak sardığını, o günden beri de şansının yaver gittiğini söylüyor.





