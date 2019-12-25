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  4. ViewSonic, yeni Elite XG270QG monitörünü tanıttı

ViewSonic, yeni Elite XG270QG monitörünü tanıttı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ViewSonic, yeni Elite XG270QG oyuncu monitörünü Beşiktaş Vodafone Arena’da gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı. ViewSonic, Elite serisinin son üyesi XG270QG monitörleriyle 144 Hz ekran yenileme hızını 165 Hz hıza çıkartabiliyor.

ViewSonic, yeni Elite XG270QG monitörünü tanıttı

ViewSonic, yeni oyuncu monitörü Elite XG270QG’yi 24 Aralık 2019 Salı günü Beşiktaş Vodafone Arena’da gerçekleşen bir lansman ile tanıttı. Elite oyuncu monitörleri Ally monitör yan donanımına, Nano IPS Panele, 1 ms tepki süresine ve G-SYNC
destekli uygulamalara sahip.

ELİTE XG270QG

27 inçlik boyutuyla gerçek 1 ms (Gtg) tepki süresine sahip monitör, IPS Nano teknolojisiyle geliyor. 144 Hz yenileme hızını hız aşırtma ile 165 Hz’e çıkarabilen Elite XG270QG, NVIDIA G-SYNC teknolojisine de sahip. Yeni Nano IPS panel teknolojisiyle %98 DCI-P3 renk kapsamına sahip XG270QG, 2560 x 1440 (QHD) çözünürlüğü destekliyor.

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Tasarımında oyuncu kurulumu da dikkate alınan Elite XG270QG dahili bir fare kablosu tutucusu, kulaklık asacağı ve ince fırçalanmış alüminyum taban ile geliyor.

Elite serisi oyuncu monitörleri için ilk kez piyasaya sunulan Elite RGB Controller ile oyuncular, 16,8 milyondan fazla RGB LED
seçeneği ile ekranlarını kişiselleştirebilecekler. Bir OSD yazılım uygulaması olan Elite Display Controller ile de oyuncular ekran kumandasını kullanmadan tek tuşla ekran modlarını değiştirebiliyor.

Oyuncuların ince ayar yapması için tasarlanan Elite Ally donanımıysa oyuncuların oyun modları, Adaptive Sync, HDR, parlaklık, kontrast, RGB aydınlatma ve ekran üstü kumanda gibi ayarlarına hızlı erişimini USB bağlantılı bir dokunmatik ekran ile sağlıyor. Elite Ally sadece ViewSonic Elite serisi oyuncu monitörleriyle uyumlu çalışabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
viewsonic ViewSonic Elite XG270QG

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