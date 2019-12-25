ViewSonic, yeni Elite XG270QG monitörünü tanıttı

ViewSonic, yeni oyuncu monitörü Elite XG270QG’yi 24 Aralık 2019 Salı günü Beşiktaş Vodafone Arena’da gerçekleşen bir lansman ile tanıttı. Elite oyuncu monitörleri Ally monitör yan donanımına, Nano IPS Panele, 1 ms tepki süresine ve G-SYNC

destekli uygulamalara sahip.

ELİTE XG270QG



27 inçlik boyutuyla gerçek 1 ms (Gtg) tepki süresine sahip monitör, IPS Nano teknolojisiyle geliyor. 144 Hz yenileme hızını hız aşırtma ile 165 Hz’e çıkarabilen Elite XG270QG, NVIDIA G-SYNC teknolojisine de sahip. Yeni Nano IPS panel teknolojisiyle %98 DCI-P3 renk kapsamına sahip XG270QG, 2560 x 1440 (QHD) çözünürlüğü destekliyor.

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Tasarımında oyuncu kurulumu da dikkate alınan Elite XG270QG dahili bir fare kablosu tutucusu, kulaklık asacağı ve ince fırçalanmış alüminyum taban ile geliyor.

Elite serisi oyuncu monitörleri için ilk kez piyasaya sunulan Elite RGB Controller ile oyuncular, 16,8 milyondan fazla RGB LED

seçeneği ile ekranlarını kişiselleştirebilecekler. Bir OSD yazılım uygulaması olan Elite Display Controller ile de oyuncular ekran kumandasını kullanmadan tek tuşla ekran modlarını değiştirebiliyor.