ViewSonic yeni oyuncu monitörünü Vodafone Arena’da tanıtacak

ViewSonic, yeni oyuncu monitörü serisi Elite’i 24 Aralık 2019 Salı günü Beşiktaş Vodafone Arena’da tanıtacak. Elite oyuncu monitörleri Ally monitör yan donanıma, Nano IPS panele, 1 ms tepki süresine ve G-SYNC destekli uygulamalara sahip.

Elite XG270QG

27 inçlik boyutuyla 1 ms (Gtg) tepki süresine sahip Elite XG270QG, IPS Nano teknolojisiyle geliyor. 144 Hz yenileme hızını hız aşırtma ile 165 Hz’e çıkarabilen monitör, NVIDIA G-SYNC teknolojisine de sahip. Monitör ayrıca Nano IPS panel teknolojisiyle yüzde 98 DCI-P3 renk kapsamına sahip. Elite XG270QG, 2560 x 1440 (QHD) çözünürlükle geliyor.

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Elite XG270QG dahili bir fare kablosu tutucusu, kulaklık asacağı ve ince fırçalanmış alüminyum tabanı ile oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak gibi görünüyor.

Yazılım ve donanımlar

Elite serisi oyuncu monitörleri için ilk kez piyasaya sunulan Elite RGB Controller ile oyuncular, 16,8 milyon RGB LED seçeneği ile ekranlarını kişiselleştirebilecekler. OSD uygulaması olan Elite Display Controller ile de oyuncular ekran kumandasını kullanmadan tek tuşla ekran modlarını değiştirebiliyor.