Vildan Atasever nişanlandı! Böyle duyurdu

Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı. Vildan Atasever, Instagram hesabından elinde kahve tepsisiyle çekilen fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Vildan Atasever ticaretle uğraşan Erkan Akdemir ile ailesinin Çatalca’daki çiftlik evinde yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

Vildan Atasever, yüzüklerinin ve tuzlu kahvenin fotoğrafının paylaşarak, "Adettendir dediler, tuzlu kahveyi içirdik" notunu düştü.

Öte yandan nişanlısının balkona tırmanmış bir fotoğrafını paylaşan Atasever, “Sevgilim babam verdi gel gel” diye espri yaptı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Belgrad ormanında yürüyüş yaparken tanıştıklarını söyleyen Atasever, “ Kısa süreli bir arkadaşlık döneminden sonra ikimizde ilişkimizi resmiyete taşımak istedik. Ailelerimiz tanştı ve ilişkimizi destekledi. Bugün yeni bir güne uyandım ve Çok mutluyum. Ailelerimiz arasında örf ve adetlerimize uygun bir şekilde isteme ve nişanımız oldu. Yaz sonunda tüm sevdiklerimizin katılacağı kır düğünü yapmayı planlıyoruz” dedi.



