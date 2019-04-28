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Vildan Atasever nişanlandı! Böyle duyurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

Oyuncu Vildan Atasever dün ticaretle uğraşan Erkan Akdemir nişanlandı. Atasever nişan haberini komik bir balkon fotoğrafıyla duyurdu.

Vildan Atasever nişanlandı! Böyle duyurdu

Oyuncu Vildan Atasever nişanlandı. Vildan Atasever, Instagram hesabından elinde kahve tepsisiyle çekilen fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Vildan Atasever ticaretle uğraşan Erkan Akdemir ile ailesinin Çatalca’daki çiftlik evinde yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

Vildan Atasever, yüzüklerinin ve tuzlu kahvenin fotoğrafının paylaşarak, "Adettendir dediler, tuzlu kahveyi içirdik" notunu düştü.

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Öte yandan nişanlısının balkona tırmanmış bir fotoğrafını paylaşan Atasever, “Sevgilim babam verdi gel gel” diye espri yaptı.

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Geçtiğimiz ağustos ayında Belgrad ormanında yürüyüş yaparken tanıştıklarını söyleyen Atasever, “ Kısa süreli bir arkadaşlık döneminden sonra ikimizde ilişkimizi resmiyete taşımak istedik. Ailelerimiz tanştı ve ilişkimizi destekledi. Bugün yeni bir güne uyandım ve Çok mutluyum. Ailelerimiz arasında örf ve adetlerimize uygun bir şekilde isteme ve nişanımız oldu. Yaz sonunda tüm sevdiklerimizin katılacağı kır düğünü yapmayı planlıyoruz” dedi.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
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'Yarın basın beni yazacak''Yarın basın beni yazacak'
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Vildan Atasever Erkan Akdemir Vildan Atasever nişan

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