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Villa turizmine ilgi “5 yıldızlı konforu” beraberinde getirdi

Hande Öztürk Hande Öztürk 04.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Villa turizmine ilgi “5 yıldızlı konforu” beraberinde getirdi

Villada tatil yapmak giderek daha popüler hale gelirken bu durum yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. Antalya’da salgın sebebiyle yaz tatilini sakin ve izole bir ortamda geçirmek isteyenlerin yoğun talep gösterdiği villalarda da 5 yıldızlı otellerde uygulanan “her şey dahil” sistemi benzeri bir uygulama ile misafirler ağırlanacak. İşte tatilde villa kiralamak ile ilgili tüm merak edilenler…

Koronavirüs salgını sürecinde yaz tatilini izole bir ortamda ve hem kalabalıktan hem de koronavirüs tehlikesinden uzakta geçirmek isteyen vatandaşlar villada tatil fikrine sıcak bakmaya başladı. Geçtiğimiz yaz villada tatil yapmak popüler hale gelirken önümüzdeki yaz için yeni uygulamaların hazırlığı da başladı. Tatil için villa kiralayanlar bu yaz isterlerse 5 yıldızlı konforu da bulabilecek.

TATİL İÇİN VİLLA KİRALAMA TRENDİ

Kovid-19 salgını günlük hayattaki çok sayıda alışkanlığı değiştirirken turizmde de insan sağlığını ön plana alan düzenlemeler yapılmaya başlandı. Otellerde sosyal mesafe ve hijyen ön plana geldi. Lüks tesislere ek olarak villaları ve havuzlu özel odaları ile öne çıkan Antalya, güvenli ve sağlıklı tatil yapmak isteyen vatandaşlar için farklı seçenekler de sunuyor.

Yaz tatilini izole ve sakin bir ortamda geçirmek isteyenlerin villa tatil evleri ile ilgili yoğun talep göstermesi sonrası bu durum yatırımcıların da radarına girdi. AA’nın haberine göre Antalya’da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi olan Servet Seren, 5 yıldızlı otellerde uygulanan transfer, konaklama, yeme-içme ve eğlence gibi imkanların paket halinde tatilcilere sunulabildiği “her şey dahil” sistemini villa turizmi ile bir araya getirdi.

tatil için villa

“REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIR”

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise AA muhabirine yaptığı açıklamada; her şey dahil sisteminin tüm dünyada en önemli trendlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Salgın sürecinde de her şey dahil sistemin öneminin ortaya çıktığına vurgu yapan Kınay, bu uygulamanın turistlere güven verdiğini ve Türkiye’nin diğer ülkeler arasında fark yarattığını aktardı.

Türkiye’nin dünyada bu sistemi en iyi biçimde uygulayan ülkelerden olduğunu belirten Kınay, "Bu konsept, otellerde, villalarda insanların tatil yaptığı yerlerde kullanılıyor. Sadece Ruslar değil, Almanlar, İngilizler tüm ülke misafirleri bu sistemi seviyor. Türkiye'yi ziyaret eden ilk üçe giren ülke misafirlerinin de bir numaralı tercihi her şey dahil." dedi.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Derneği Başkanı Cem Karaca da Antalya'nın turizmde çeşitliliği ile dünyada örnek bir nokta olduğunu belirtti. Her gün yeni bir hizmet alanının ortaya çıktığına vurgu yapan Karaca, Antalya’nın bu hizmet alanlarına hızla adapte olduğunu ve yenilikler yaptığını aktardı. Karaca; "Villa turizmi 2020'de yoğun bir dönem geçirdi. Bir süre daha villalara ilgi sürecek. Antalya turizminde her ne kadar oteller amiral gemi olsa da villaların önemini göz ardı etmemek gerekiyor. Otelleriyle dünyanın belki de en kaliteli hizmetini veren Antalya'nın bu kaliteli hizmetlerini villalarda da sunması rekabet gücünü artıracaktır. " şeklinde konuştu.

tatilde villa kiralamak

5 YILDIZLI OTEL UYGULAMALARI BİREYSEL VİLLA TATİLİNE TAŞINACAK

Sistemi uygulayan turizm şirketinin sahibi Servet Seren de tatil için Antalya’ya gelen turistlerin deniz, güneş, doğa ve tarihin yanı sıra otellerdeki “her şey dahil” sistemden memnun olduğuna vurgu yaptı. Kovid-19 sebebiyle tatil konseptine izole tatil ve hijyen kavramlarının da girdiğini belirtti. Seren, 5 yıldızlı otellerin paketlerinden yer alan hizmetlerin villalarda da sunulması adına çalışma yaptıklarını dile getirdi ve şunları ekledi:

"Sektördeki paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu gerekli çalışmaları yaptık. 2021 yılı itibarıyla rezervasyonlarımızı almaya başladık. Geliştirdiğimiz konsept kapsamında, bu yıl 25 villada hizmet vereceğiz. Tatil için bizi tercih eden misafirlerimiz, Antalya ve Dalaman havalimanlarından özel VİP transferlerle villalarına götürülerek serpme kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği dahil hizmet alabilecekler. Dileyenlere haftada bir kez olmak üzere aileye özel havuz başında 'ala carte' yemekte, şefimiz aileye servis yapacak. Vereceğimiz hizmetlerle 5 yıldızlı otel uygulamaları bireysel villa tatiline taşınmış olacak."

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