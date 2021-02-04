Villa turizmine ilgi “5 yıldızlı konforu” beraberinde getirdi

Koronavirüs salgını sürecinde yaz tatilini izole bir ortamda ve hem kalabalıktan hem de koronavirüs tehlikesinden uzakta geçirmek isteyen vatandaşlar villada tatil fikrine sıcak bakmaya başladı. Geçtiğimiz yaz villada tatil yapmak popüler hale gelirken önümüzdeki yaz için yeni uygulamaların hazırlığı da başladı. Tatil için villa kiralayanlar bu yaz isterlerse 5 yıldızlı konforu da bulabilecek. TATİL İÇİN VİLLA KİRALAMA TRENDİ Kovid-19 salgını günlük hayattaki çok sayıda alışkanlığı değiştirirken turizmde de insan sağlığını ön plana alan düzenlemeler yapılmaya başlandı. Otellerde sosyal mesafe ve hijyen ön plana geldi. Lüks tesislere ek olarak villaları ve havuzlu özel odaları ile öne çıkan Antalya, güvenli ve sağlıklı tatil yapmak isteyen vatandaşlar için farklı seçenekler de sunuyor. Yaz tatilini izole ve sakin bir ortamda geçirmek isteyenlerin villa tatil evleri ile ilgili yoğun talep göstermesi sonrası bu durum yatırımcıların da radarına girdi. AA’nın haberine göre Antalya’da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi olan Servet Seren, 5 yıldızlı otellerde uygulanan transfer, konaklama, yeme-içme ve eğlence gibi imkanların paket halinde tatilcilere sunulabildiği “her şey dahil” sistemini villa turizmi ile bir araya getirdi.

“REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIR” Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise AA muhabirine yaptığı açıklamada; her şey dahil sisteminin tüm dünyada en önemli trendlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Salgın sürecinde de her şey dahil sistemin öneminin ortaya çıktığına vurgu yapan Kınay, bu uygulamanın turistlere güven verdiğini ve Türkiye’nin diğer ülkeler arasında fark yarattığını aktardı. Türkiye’nin dünyada bu sistemi en iyi biçimde uygulayan ülkelerden olduğunu belirten Kınay, "Bu konsept, otellerde, villalarda insanların tatil yaptığı yerlerde kullanılıyor. Sadece Ruslar değil, Almanlar, İngilizler tüm ülke misafirleri bu sistemi seviyor. Türkiye'yi ziyaret eden ilk üçe giren ülke misafirlerinin de bir numaralı tercihi her şey dahil." dedi. Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Derneği Başkanı Cem Karaca da Antalya'nın turizmde çeşitliliği ile dünyada örnek bir nokta olduğunu belirtti. Her gün yeni bir hizmet alanının ortaya çıktığına vurgu yapan Karaca, Antalya’nın bu hizmet alanlarına hızla adapte olduğunu ve yenilikler yaptığını aktardı. Karaca; "Villa turizmi 2020'de yoğun bir dönem geçirdi. Bir süre daha villalara ilgi sürecek. Antalya turizminde her ne kadar oteller amiral gemi olsa da villaların önemini göz ardı etmemek gerekiyor. Otelleriyle dünyanın belki de en kaliteli hizmetini veren Antalya'nın bu kaliteli hizmetlerini villalarda da sunması rekabet gücünü artıracaktır. " şeklinde konuştu.