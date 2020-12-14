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Vin Diesel’in görünümüne şaşıp kalacaksınız! ARK’da ona Russell Crowe da eşlik edecek

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.12.2020 07:34 | Son Güncelleme:
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Vin Diesel’in görünümüne şaşıp kalacaksınız! ARK’da ona Russell Crowe da eşlik edecek

The Game Awards'ta ARK oyunuyla ilgili iki sürpriz birden açıklandı. Biri oyunda Vin Diesel’in yer alacağıydı diğeri ise ona birbirinden harika oyuncuların eşlik edeceği. ARK: The Animated Series’ın 2022’de çıkması planlanıyor.

ARK: Survival Evolved adıyla 2017'de piyasaya sürülen yapım, oyuncuyu tarihöncesi bir döneme götürerek, o zaman yaşayan devasa canlıların arasında hayatta kalma mücadelesinin içine atıyor. Bilgisayar, Xbox, Playstation, Nintendo ve Android gibi farklı platformlar için hazırlanan oyun büyük beğeni kazanmıştı. Oyunun yeni versiyonunda hayranlarını Vin Diesel sürprizi bekliyor.

VİN DİESEL SESLENDİRME KADROSUNDA

Bu yılki törende ünlü oyunun hikayesini konu edinen bir animasyon dizisinin yapılacağı açıklandı. Seslendirme kadrosunda Hızlı ve Öfkeli filmlerinden tanınan ünlü oyuncu Vin Diesel da yer alıyor.

2022'de ARK: The Animated Series adıyla çıkması planlanan yapımda Russell Crowe, Gerard Butler, Elliot Page ve David Tennant'ın da bulunduğu yıldız bir oyuncu kadrosu da Diesel'a eşlik edecek.

Animasyon dizisinin her bölümünün 14-30 dk. uzunluğunda hazırlanması öngörülüyor. ARK'ın devam oyununun duyurulması da oyunseverleri heyecanlandıracak bir diğer gelişmeydi. Instinct Games, yeni oyunun bir sinematik fragmanını da yayımladı.

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