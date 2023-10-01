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Vincent Aboubakar Konyaspor maçını da boş geçmedi! Beşiktaş'ın tarihine geçti

01.10.2023 22:53 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar Konyaspor mücadelesinde de takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken Beşiktaş tarihine de adını yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Siyah-Beyazlılar'ın golleri 45+1. dakikada Uğurcan Yazğılı (k.k.) ve 63. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

ABOU BOŞ GEÇMEDİ

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Mücadeleye siyah-beyazlı takımın başında kaptan olarak çıkan Vincent Aboubakar, şık bir gole imza attı. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'dan pası alan Aboubakar, ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden müthiş sıyrıldı ve sol ayağıyla uzak köşeye çok şık vurarak golünü buldu.

TARİHE GEÇTİ

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31 yaşındaki isim bu golüyle birlikte tarihe geçmeyi başardı. Beşiktaş'taki 3. dönemini yaşayan Aboubakar, gol sayısını 43'e çıkardı ve 42 gollü Filip Holsoko'yu geçerek 2. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takımın en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanı ise 57 golle Bobo'da bulunuyor.

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