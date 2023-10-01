Vincent Aboubakar Konyaspor maçını da boş geçmedi! Beşiktaş'ın tarihine geçti

Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Siyah-Beyazlılar'ın golleri 45+1. dakikada Uğurcan Yazğılı (k.k.) ve 63. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

ABOU BOŞ GEÇMEDİ

Mücadeleye siyah-beyazlı takımın başında kaptan olarak çıkan Vincent Aboubakar, şık bir gole imza attı. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'dan pası alan Aboubakar, ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden müthiş sıyrıldı ve sol ayağıyla uzak köşeye çok şık vurarak golünü buldu.

TARİHE GEÇTİ

31 yaşındaki isim bu golüyle birlikte tarihe geçmeyi başardı. Beşiktaş'taki 3. dönemini yaşayan Aboubakar, gol sayısını 43'e çıkardı ve 42 gollü Filip Holsoko'yu geçerek 2. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takımın en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanı ise 57 golle Bobo'da bulunuyor.

