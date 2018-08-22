Vincent Janssen'den veda mesajı

Vincent Janssen, Instagram hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Fenerbahçe taraftarına: Güzel Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duydum. Sarı-lacivertli forma için maçlar oynadım ve goller attım. Sakatlığımdan dolayı son aylarda takıma katkıda bulunamadım. Beni destekleyen, yanımda olan Fenerbahçe camiası ve taraftarına sonsuz teşekkürler. Seni seviyorum Türkiye."





