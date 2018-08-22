SPOR

Vincent Janssen'den veda mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2018 08:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, sarı-lacivertli kulübe veda mesajı paylaştı.

Vincent Janssen'den veda mesajı

Vincent Janssen, Instagram hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Fenerbahçe taraftarına: Güzel Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duydum. Sarı-lacivertli forma için maçlar oynadım ve goller attım. Sakatlığımdan dolayı son aylarda takıma katkıda bulunamadım. Beni destekleyen, yanımda olan Fenerbahçe camiası ve taraftarına sonsuz teşekkürler. Seni seviyorum Türkiye."

98

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Aziz Yıldırım: Baksınlar Fenerbahçe'ye, her şeyi ben yaptım!Aziz Yıldırım: Baksınlar Fenerbahçe'ye, her şeyi ben yaptım!
Ali Koç: Galatasaray ile anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelimAli Koç: Galatasaray ile anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vincent Janssen Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Michael Frey Zürich'te kadro dışı bırakıldı!

Michael Frey Zürich'te kadro dışı bırakıldı!

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vincent Janssen'den veda mesajı

Vincent Janssen'den veda mesajı

Aziz Yıldırım: Baksınlar Fenerbahçe'ye, her şeyi ben yaptım!

Aziz Yıldırım: Baksınlar Fenerbahçe'ye, her şeyi ben yaptım!

Ali Koç: Galatasaray ile anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelim

Ali Koç: Galatasaray ile anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelim

Fenerbahçe, Adem Ljajic'e imza attırmak üzere...

Fenerbahçe, Adem Ljajic'e imza attırmak üzere...

Fenerbahçe'de Alex'siz olmuyor

Fenerbahçe'de Alex'siz olmuyor

Volkan Demirel: Kaleyi Berke'ye veririm

Volkan Demirel: Kaleyi Berke'ye veririm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.