Vincent Janssen'den veda mesajı

Vincent Janssen, Instagram hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Tüm Fenerbahçe taraftarına: Güzel Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duydum. Sarı-lacivertli forma için maçlar oynadım ve goller attım. Sakatlığımdan dolayı son aylarda takıma katkıda bulunamadım. Beni destekleyen, yanımda olan Fenerbahçe camiası ve taraftarına sonsuz teşekkürler. Seni seviyorum Türkiye."
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