Vinicius Junior'u sakatlayan Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'in başı dertte! Mafya peşine düştü, ölüm tehditleri yağıyor

Brezilya basını, Real Madrid'in Sambacı yıldızını sakatlayan ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet veren, Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ...

İddiaya göre; Brezilya mafyası, Vinicius'u sakatlayan Davinson'a bu müdahalesinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu.

SOSYAL MEDYA DA KARIŞTI

Davinson'un kendisine yönelik tehdit mesajlarına cevap vermediği öğrenilirken, haberde Brezilya'da Davinson ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımlar yapıldığı bilgisi de yer aldı.





