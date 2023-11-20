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Vinicius Junior'u sakatlayan Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'in başı dertte! Mafya peşine düştü, ölüm tehditleri yağıyor

20.11.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Aslan'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Brezilya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta hem performansı hem de rakip futbolcu Vinicius Junior'ı sakatlamasıyla bir anda gündeme oturan Davinson Sanchez'in ölüm tehditleri aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Brezilya basını, Real Madrid'in Sambacı yıldızını sakatlayan ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet veren, Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ...

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İddiaya göre; Brezilya mafyası, Vinicius'u sakatlayan Davinson'a bu müdahalesinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu.

SOSYAL MEDYA DA KARIŞTI

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Davinson'un kendisine yönelik tehdit mesajlarına cevap vermediği öğrenilirken, haberde Brezilya'da Davinson ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımlar yapıldığı bilgisi de yer aldı.

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