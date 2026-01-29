Viral olan görüntüler! Devlet başkanı eski sevgilisiyle sahneye çıkıp şarkı söyledi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, oyuncu ve komedyen eski sevgilisi Fátima Flórez'in sahne aldığı gösteriye katılarak izleyiciler önünde şarkı söyledi. Milei'nin görüntülerinin yayılmasının ardından kamuoyunda hem destek hem de tepki içeren görüşler oluştu.

SAHNEDE ŞARKI SÖYLEDİLER

2023 ve 2024 yıllarında Milei'nin sevgilisi olarak öne çıkan Florez, sahnede şarkı söylerken Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de sahneye çıktı.

İkili birlikte şarkı söyledi.

HEM TEPKİ ÇEKTİ HEM BEĞENİLDİ

Milei, Flórez'in gösterisinin yapıldığı Gran Rex Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak, ünlü Arjantinli sanatçı Sandro'nun şarkılarını seslendirdiği videoları sosyal medyada paylaştı.

Başkanın performansı bir yandan coşkuyla karşılanırken, başka izleyiciler arasında şaşkınlık ve eleştiri de yarattı.