Viral olan görüntüler! Devlet başkanı eski sevgilisiyle sahneye çıkıp şarkı söyledi

Doğukan Akbayır

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, bir konserde şarkı söylemesi dünyanın gündemine oturdu. Katıldığı konserin eski sevgilisi Fatima Florez'in olması ise ülke çapında 'uygunsuz' olarak nitelendirilerek eleştirilere yol açtı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, oyuncu ve komedyen eski sevgilisi Fátima Flórez'in sahne aldığı gösteriye katılarak izleyiciler önünde şarkı söyledi. Milei'nin görüntülerinin yayılmasının ardından kamuoyunda hem destek hem de tepki içeren görüşler oluştu.

Viral olan görüntüler! Devlet başkanı eski sevgilisiyle sahneye çıkıp şarkı söyledi 1

SAHNEDE ŞARKI SÖYLEDİLER

2023 ve 2024 yıllarında Milei'nin sevgilisi olarak öne çıkan Florez, sahnede şarkı söylerken Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de sahneye çıktı.

İkili birlikte şarkı söyledi.

Viral olan görüntüler! Devlet başkanı eski sevgilisiyle sahneye çıkıp şarkı söyledi 2

HEM TEPKİ ÇEKTİ HEM BEĞENİLDİ

Milei, Flórez'in gösterisinin yapıldığı Gran Rex Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak, ünlü Arjantinli sanatçı Sandro'nun şarkılarını seslendirdiği videoları sosyal medyada paylaştı.

Viral olan görüntüler! Devlet başkanı eski sevgilisiyle sahneye çıkıp şarkı söyledi 3

Başkanın performansı bir yandan coşkuyla karşılanırken, başka izleyiciler arasında şaşkınlık ve eleştiri de yarattı.

Arjantin
