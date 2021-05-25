Viranşehir’de tarihe tanıklık edecek ilk arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı

2013 yılında I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Sefertepe’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün kazı izninin ardından çalışmalara başlandı. Arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan’ın bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilecek. Tarihi kazı çalışmalarına, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, Kültür Varlıklıları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Genel Müdür Yardımcısı Yahya Çoşkun, Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ tanıklık etti.

Heyet, Arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları yürüten İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan’dan bilgi aldı. Sefertepe çalışmalarının uzun zamandır planladığını ifade eden Kültür Varlıklıları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Viranşehir’de Sefertepe gibi önemli bir kazı çalışması başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna benzer kazı çalışmalarının Şanlurfa özelinde birçok noktada başlayacağını belirten Müdür Yazgı, başlatılan kazı çalışmalarının Viranşehir ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.