Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Türkiye’nin 80 milyon yıllık lav sütunları ziyaretçilerini ağırlamak için sabırsızlanıyor

Türkiye’nin 80 milyon yıllık lav sütunları ziyaretçilerini ağırlamak için sabırsızlanıyor

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuması sonucu bazalt kayalar, manzarasıyla hayranlık uyandırıyor. Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları ilgi görüyor. Güzelcehisar Köyü Muhtarı Necmi Uyan, lav sütunlarını görmeleri için turistleri bölgeye beklediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen lav sütunları, Bartın’ın yanı sıra dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor.

Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. Lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor. 4 yıl önce başlatılan ‘Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi’ kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskeleler yapıldı.Lav sütunlarını 4 yılda yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti.

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

2

Güzelcehisar Köyü Muhtarı Necmi Uyan, “4 yıl önce başlatılan rekreasyon projesi sonrasında köyümüzde bulunan 80 milyonluk lav sütunlarına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi görmeye başladı.O günden bugüne çok fazla insanı köyümüzde ağırladık. Şu anda kısıtlamalar var o yüzden gelen olmuyor. Yeni normalleşmeye geçtiğimizde lav sütunlarımızı görmeye çok fazla turistin geleceğini tahmin ediyoruz. Herkesi bu doğa harikası lav sütunlarımızı görmeye bekliyoruz. Herkesi burada ağırlamaya hazırız” dedi.

(DHA)

Sokullu Mehmet Paşa döneminde yapılan 5 asırlık tarihi bedesten Kent Müzesi olarak hizmet verecekSokullu Mehmet Paşa döneminde yapılan 5 asırlık tarihi bedesten Kent Müzesi olarak hizmet verecek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
Diyarbakır’da vatandaşlar tarihi mekanları doldurduDiyarbakır’da vatandaşlar tarihi mekanları doldurdu
Kolay sihirbazlık numaralarıKolay sihirbazlık numaraları
Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

Fenerbahçe'den dev takas!

Fenerbahçe'den dev takas!

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

F.Bahçeli yıldıza teklif yağıyor

F.Bahçeli yıldıza teklif yağıyor

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Servet değerinde! Kedi mezar taşı ve sehpa olarak kullanıldı

Servet değerinde! Kedi mezar taşı ve sehpa olarak kullanıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.