Virüs gibi yayılıyor! Herkes onun yüzünü istiyor

Instagram'da 920.000 takipçi takipçisi olan 22 model Ellie O'Donnell, sosyal medyadaki fotoğraflarda etiketlenene kadar insanların vücutlarına yüzünü çizdirdiğini bile bilmiyordu.

GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Birkaç kişi Ellie'nin güzel yüzünün dövmesini yaptırıp sosyal medyada paylaştı. Ellie O'Donnell adlı Instagram fenomeni insanların vücutlarına portresinin dövmesini yaptırdığı anda şoke olduğunu söyledi ve sosyal medya hesabından yapılan dövmelerin bir kısmını paylaştı.

'BU DELİLİK'

"Bir insanın vücuduna benim dövmemi yaptırması bu hayatta alabileceğim en büyük iltifat olabilir" diyen Ellie, 'Bu delilik' diye de ekledi.

'İYİ DÖVMELER İÇİN HER ŞEYİ VAR'

Modelin yüzü, tüm dünyadaki bedenlere çizilmeye başladı. ABD'deki ve Avustralya'daki birçok dövmeci, Ellie'yi içeren çalışmalarının fotoğraflarını paylaştı.

Hatta bir dövmeci Ellie'nin yüzünün dövme için çok ideal olduğunu belirterek “İyi yanak kemikleri, kocaman dudakları ve daha iyi dövmelere yol açan her şeyi var.” açıklamasında bulundu.



