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Virüs Robert De Niro ve Morgan Freeman'ı da vurdu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Robert De Niro, Morgan Freeman Tommy Lee Jones gibi üç ustayı bir araya getiren The Comeback Trail adlı filmden erteleme haberi geldi. Aralık ayında vizyona girmesi beklenen film 2021'e ertelendi.

Robert De Niro, Morgan Freeman Tommy Lee Jones gibi üç ustayı bir araya getiren The Comeback Trail adlı eğlenceli film, vizyona girmesine kısa bir süre kala 2021 yılına ertelendi.

Harry Hurwitz'in 1982'de yayınlanan aynı isimli filmin yeniden yapımı olan The Comeback Trail isimli film, normalde 18 Aralık'ta vizyona girecekti ancak ne yazık ki ertelendi. Bu yeni erteleme sonucunda da filmin net yayın tarihi belli değil. Sadece 2021 yılında yayınlanacağı biliniyor.

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Polisiye komedi türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini George Gallo üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff, Emile Hirsch, Eddie Griffin, Kate Katzman ve Blerim Destani gibi isimler bulunuyor.

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