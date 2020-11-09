Yılın en çok izlenen filmi eleştirmenlerden ve izleyicilerden sıfır aldı

365 Gün, bir yerden zirvede yer alırken diğer taraftan dibi gördü. Netflix’in en çok izlenen yapımlar listesinin zirvesinden haftalarca düşmeyen 365 Gün, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yerden yere vuruldu. Film, Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden %0 aldı.

365 GÜN TARTIŞMASI BİTMİYOR

Polonya yapımı 365 dni (365 Gün) filmi yayınlandığı günden beri tartışmaların hedefi olmuştu. Haftalarca Netflix'te en çok izlenen filmler listesinde yer alan yapım, elde ettiği yüksek izlenmelerin aksine hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden oldukça düşük puanlar aldı.

Yönetmenlik koltuğunda Barbara Bialowas ve Tomasz Mandes'in yer aldığı 365 Gün, IMDb'de 42.211 kişi tarafından oylandı ve ortalamada 3,3 puan alabildi. Ayrıca IMDb'deki puan dağılımına baktığımızda filmin 4.752 kişiden 10/10 puan aldığı da görülüyor. Film, ayrıca Metacritic'te seyircilerden 1,1 puan alırken yeterli sayıda eleştirmen (4) filmi puanlamadığı için Metascore'u oluşmadı.

365 GÜN NASIL 0 ALDI?

Film, bir diğer popüler film puanlama sitesi olan Rotten Tomatoes'ta ise eleştirmenlerden %0 almayı "başardı." Filmin seyirci puanı ise %29. Ancak Rotten Tomatoes'un bu puanlama sistemi seyircilerin kafasını karıştırabilir. Film, aslında Rotten Tomatoes'taki eleştirmenlerden 0/100 ya da 0/10 almadı. Filmin eleştirmenlerden aldığı ortalama puan 1,9/10.