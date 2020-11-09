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Yılın en çok izlenen filmi eleştirmenlerden ve izleyicilerden sıfır aldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’in tartışma yaratan 365 Gün adlı filmi, en çok izlenenler listesinin zirvesinde yer almasına rağmen Rotten Tomatoes’ta eleştirmenlerden 0 aldı. Yayınlandığı günden itibaren eleştiri oklarının hedefinde olan 365 Gün, Blanka Lipińska tarafından yazılan üçlemenin ilk romanından uyarlandı.

Yılın en çok izlenen filmi eleştirmenlerden ve izleyicilerden sıfır aldı

365 Gün, bir yerden zirvede yer alırken diğer taraftan dibi gördü. Netflix’in en çok izlenen yapımlar listesinin zirvesinden haftalarca düşmeyen 365 Gün, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yerden yere vuruldu. Film, Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden %0 aldı.

365 GÜN TARTIŞMASI BİTMİYOR

Polonya yapımı 365 dni (365 Gün) filmi yayınlandığı günden beri tartışmaların hedefi olmuştu. Haftalarca Netflix'te en çok izlenen filmler listesinde yer alan yapım, elde ettiği yüksek izlenmelerin aksine hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden oldukça düşük puanlar aldı.

Yönetmenlik koltuğunda Barbara Bialowas ve Tomasz Mandes'in yer aldığı 365 Gün, IMDb'de 42.211 kişi tarafından oylandı ve ortalamada 3,3 puan alabildi. Ayrıca IMDb'deki puan dağılımına baktığımızda filmin 4.752 kişiden 10/10 puan aldığı da görülüyor. Film, ayrıca Metacritic'te seyircilerden 1,1 puan alırken yeterli sayıda eleştirmen (4) filmi puanlamadığı için Metascore'u oluşmadı.

Tartışmaların odağındaki 365 Days filmi Netflix’te 2020’nin en çok izlenen yapımı olduTartışmaların odağındaki 365 Days filmi Netflix’te 2020’nin en çok izlenen yapımı oldu

365 GÜN NASIL 0 ALDI?

Film, bir diğer popüler film puanlama sitesi olan Rotten Tomatoes'ta ise eleştirmenlerden %0 almayı "başardı." Filmin seyirci puanı ise %29. Ancak Rotten Tomatoes'un bu puanlama sistemi seyircilerin kafasını karıştırabilir. Film, aslında Rotten Tomatoes'taki eleştirmenlerden 0/100 ya da 0/10 almadı. Filmin eleştirmenlerden aldığı ortalama puan 1,9/10.

Peki, bu %0 nereden geliyor? %0, aslında Rotten Tomatoes'un puanlama sisteminden kaynaklanıyor. Eleştirmenlerin yorumları "Taze" (Fresh) ya da "Çürük" (Rotten) olarak alınıyor ve daha sonra yüzdeyle hesaplanarak puanı çıkartılıyor. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere filmi değerlendiren 15 eleştirmenin tamamı Çürük olarak değerlendirdiği için filmin yüzde puanı da %0 olarak ortaya çıkıyor. (Webtekno)

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