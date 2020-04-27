Virüs salgınında bir tek Mickey Rourke film çekti

Mickey Rourke, olağanüstü salgın ortamına rağmen film çekimleri için Letonya’ya gitti. Warhunt isimli filmin çekimleri katı koşullar altında gerçekleştirildi.

Variety’nin haberine göre, tüm çekim ekibi maske ve eldiven taktı, çalışanların günde iki kez ateş ölçümleri yapıldı, sosyal mesafeye ve ekipmanın hijyenine dikkat edildi.

Filmin yapımcılarından Yu-Fai Suen, Mickey Rourke’un çekimler için önceden Letonya’a gittiğini belirterek, “ABD sınırlarını kapatırken Mickey Rourke için programı yeniden düzenlemek zorunda kaldık ve neyse ki kapanma sorununun üstesinden gelmek için erken uçmayı kabul etti. Bu değişikliği yapabilmek için çekim günlerini yeniden planladık” diye konuştu.

"ÇOK DAHA İYİ ODAKLANDIK VE VERİMLİ ÇALIŞTIK"

Yönetmen Mauro Borrelli, salgında çekim deneyimi için “Başlangıçta gerçeküstüydü, ancak oyuncular ve ekipler maskelere ve diğer önlemlere hızla adapte oldular, çok daha iyi odaklandık ve verimli çalıştık” dedi.

Warhunt, II. Dünya Savaşı sırasında gizli bir görevde bulunan Amerikan askerlerinden oluşan seçkin bir ekibi konu alıyor. Almanya'nın Kara Ormanı'ndaki düşman hatlarının arkasında kalan askerler bir cadı avının içine giriyor.



