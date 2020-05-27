Virüse yakalandıktan sonra 86 kilodan 63 kiloya düştü! Son hali korkuttu...

Covid-19’dan sonra bitkin düşen sağlık çalışanı Schultz, fotoğraf çekebilmek için yataktan kalkarken aşırı şekilde zorlandığını belirtti. BuzzFeed’e konuşan Schultz, psikolojisinin nasıl etkilendiğini şu sözlerle anlatmaya devam etti: ’’En sinir bozucu durumlardan biri artık eski gücümün kalmamış olmasıydı. Cep telefonumu bile tutmakta zorlandım; bu durum beni çok üzdü. Birçok insan gibi koronavirüsün biz gençleri etkilemeyeceğini düşünüyordum. İşte, paylaştığım fotoğrafta bu hastalığın genç ya da yaşlı herkese bulaşabildiğini göstermek istedim.''

Schultz, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı üzerinden "öncesi-sonrası" temalı bir fotoğraf paylaştı. Koronavirüs hastalığına yakalanmadan önce çektiği bir fotoğrafın yanına yoğun bakımdan çıktıktan sonraki halini ekleyen Mike, salgının nasıl bir etki yarattığını açıkladı.

San Franciso’da yaşayan 43 yaşındaki erkek hemşirenin herhangi bir sağlık problemi yoktu. Haftada altı veya yedi gün çalışıyordu. 86 kilo ağırlığında olan Schultz, Covid-19 ’a yakalandıktan sonra 63 kiloya düştü.

Erkek hemşire Mike Schultz, 16 Mart’ta Covid-19’dan dolayı hastaneye kaldırıldı. Bu tarihten iki gün önce en yakın arkadaşı olan DJ Josh Hebblethwaite'i görmek için San Franciso’dan Bostan’a gelen Schultz, o gün iyi görünüyordu ve ateşi de yoktu.

Hastaneye gitmeden 1 hafta önce Hebblethwaite ile beraber Kış Partisi Festivali için Miami Beach'e gitmişti. Büyük bir kalabalık ile dans ettiklerini belirten Schultz, oradakiler gibi koronavirüsün ciddiyetini anlamak istememişti. Festivalden sonra 38 kişi Covid-19'a yakalandı ve 3 kişi hayatını kaybetti.

Bostan’a dönen Schultz, iki gün içinde ciddi hastalık belirtileri göstermeye başladı. Ateşi yükseldi, nefes almakta zorlandı ve akciğerleri sıvı ile doldu. Hastaneye giden Schultz, ''Hızlı bir şekilde oksijen vermeye başladılar. Erken entübe edileceğimi söyleyen doktorlar ise beni çok endişelendirdi.’’ dedi.

İyileşmeye başlayan Schultz, salgın devam ederken partiye katıldığı için etrafından epeyce olumsuz eleştiriler aldı. Yoğun bakımdan sonraki fotoğrafını paylaşan Schultz, destek veren herkese teşekkür etti. Mike Schultz, hastaneden çıktıktan sonra yapmak istediği ilk şeyin eski günlerdeki gibi restorana gidip yemek yemek olduğunu söyledi.

