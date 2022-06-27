Tadına doyulmayan vişne reçeli tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Vişne reçelini çekirdekli veya çekirdeksiz hazırlayabilirsiniz. Peki vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

VİŞNE REÇELİ MALZEMELERİ

1 kilogram vişne

1 kilogram toz şeker

Yarım çay kaşığı tereyağı

Yarım limonun suyu

VİŞNE REÇELİ TARİFİ

Vişneleri isteğe göre ayıklayın ya da çekirdekli bırakın. Ancak çekirdekleri ayıklarsanız, akan suyunu süzmeyin. Ayıklanan vişneleri derin bir tencereye alın ve şeker ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve birkaç saat sulanması için bekletin. Vişneler suyu salında tencereyi ocağa alın. Yarım çay kaşığı tereyağı ilave edin ve orta ateşte ara ara karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başlayınca kısık ateşte kıvam alıncaya dek pişirin. Kıvam aldığında limon suyunu ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın. Reçeli sıcak sıcak kavanozlara alın. Afiyet olsun...

