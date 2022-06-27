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Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri neler?

27.06.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri olan vişne reçelinin ana malzemesi adından da anlaşılacağı üzere vişnedir. Vişne reçeli tarifi aramaları hız kazandı. Peki vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri neler?

Tadına doyulmayan vişne reçeli tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Vişne reçelini çekirdekli veya çekirdeksiz hazırlayabilirsiniz. Peki vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

VİŞNE REÇELİ MALZEMELERİ

1 kilogram vişne
1 kilogram toz şeker
Yarım çay kaşığı tereyağı
Yarım limonun suyu

Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri neler?

VİŞNE REÇELİ TARİFİ

Vişneleri isteğe göre ayıklayın ya da çekirdekli bırakın. Ancak çekirdekleri ayıklarsanız, akan suyunu süzmeyin. Ayıklanan vişneleri derin bir tencereye alın ve şeker ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve birkaç saat sulanması için bekletin. Vişneler suyu salında tencereyi ocağa alın. Yarım çay kaşığı tereyağı ilave edin ve orta ateşte ara ara karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başlayınca kısık ateşte kıvam alıncaya dek pişirin. Kıvam aldığında limon suyunu ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın. Reçeli sıcak sıcak kavanozlara alın. Afiyet olsun...

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