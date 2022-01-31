Vitamin ve mineral deposu lahanayı bu tariflerle daha çok seveceksiniz! Beyaz lahana ile yapılabilecek 3 farklı tarif

Beyaz lahanayı mutfağınızda daha sık ve zahmetsiz şekilde kullanmak istiyorsanız birbirinden lezzetli ve pratik lahanalı 3 farklı tarif yazımızda.
MALZEMELER
SALATA İÇİN
Yarım beyaz lahana
Birkaç dal dereotu
Birkaç dal maydanoz
2 adet havuç
2 diş rendelenmiş sarımsak
5-6 adet salatalık turşusu
SOSU İÇİN
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı hardal
2 yemek kaşığı mayonez
HAZIRLANIŞI
Lahanaları ince ince doğrayın ve genişçe bir kaba alarak tuzla ovun.
İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu lahanaların üzerine ekleyin.
Rendelenmiş havuçları, sarımsakları ve küçük doğranmış salatalık turşularını da karışıma ilave edin.
Sosu için ayrı bir kapta zeytinyağı, yoğurt, mayonez ve hardalı karıştırıp sebzelerle birleştirin.
MALZEMELER
1 adet soğan
Yarım beyaz lahana
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Lahanaları ince ince doğrayın.
Küp küp doğradığınız soğanları zeytinyağı ile kavurun.
Kavrulan soğanlarınızın üzerine lahanaları yavaş yavaş ekleyerek kavurmaya devam edin.
Lahanaların üzerine en son salçayı da ekleyin.
Kavrulan lahanaların üzerine suyu ilave edin. Lahanalarınız yumuşak bir kıvama gelip suyunu çekene kadar pişirin. Eğer lahanalarınız yeterince yumuşamamışsa bir miktar daha sıcak su kullanabilirsiniz.
MALZEMELER
200 gr beyaz lahana
2 adet patates
1 adet soğan
1 adet yumurta
1 çay bardağı un (kıvama göre değişiklik gösterebilir)
1 su bardağı rendelenmiş kaşar
Sıvı yağ
Tuz
HAZIRLANIŞI
Lahana ve soğanı ince ince doğrayın.
Patatesleri haşlayıp iyice ezin.
Geniş bir kasenin içerisine patatesleri, soğan ve lahanayı ekleyin.
Üzerine yumurta, un, kaşar, yağ, tuz ve karabiberi ilave ederek karıştırın.
Elinizle karışıma şekil verin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında mücverlerinizin üzeri kızarana kadar pişirin.
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