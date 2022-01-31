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Vitamin ve mineral deposu lahanayı bu tariflerle daha çok seveceksiniz! Beyaz lahana ile yapılabilecek 3 farklı tarif

31.01.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz lahanadan neler yapılmıyor ki! Lahana dolması, lahana turşusu ve bunlara nazaran daha az tercih edilen kapuska yemeği en bilinenleri. Siz de bu klasik lahana tariflerinden sıkıldıysanız vitamin ve şifa deposu lahanayı oldukça az malzemeyle bir lezzet bombasına dönüştürecek ekonomik ve pratik tariflerimize bayılacaksınız.

Vitamin ve mineral deposu lahanayı bu tariflerle daha çok seveceksiniz! Beyaz lahana ile yapılabilecek 3 farklı tarif

Beyaz lahanayı mutfağınızda daha sık ve zahmetsiz şekilde kullanmak istiyorsanız birbirinden lezzetli ve pratik lahanalı 3 farklı tarif yazımızda.

MISIRLI LAHANA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

SALATA İÇİN

  • Yarım beyaz lahana

  • Birkaç dal dereotu

  • Birkaç dal maydanoz

  • 2 adet havuç

  • 2 diş rendelenmiş sarımsak

  • 5-6 adet salatalık turşusu

  • Tuz

SOSU İÇİN

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı hardal

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Lahanaları ince ince doğrayın ve genişçe bir kaba alarak tuzla ovun.

  • İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu lahanaların üzerine ekleyin.

  • Rendelenmiş havuçları, sarımsakları ve küçük doğranmış salatalık turşularını da karışıma ilave edin.

  • Sosu için ayrı bir kapta zeytinyağı, yoğurt, mayonez ve hardalı karıştırıp sebzelerle birleştirin.

  • Son olarak salatanızın üzerini streç filmle kapatıp birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

BEYAZ LAHANA KAVURMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet soğan

  • Yarım beyaz lahana

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz

  • Karabiber

  • Zeytinyağı

  • Yarım bardak su

HAZIRLANIŞI

  • Lahanaları ince ince doğrayın.

  • Küp küp doğradığınız soğanları zeytinyağı ile kavurun.

  • Kavrulan soğanlarınızın üzerine lahanaları yavaş yavaş ekleyerek kavurmaya devam edin.

  • Lahanaların üzerine en son salçayı da ekleyin.

  • Kavrulan lahanaların üzerine suyu ilave edin. Lahanalarınız yumuşak bir kıvama gelip suyunu çekene kadar pişirin. Eğer lahanalarınız yeterince yumuşamamışsa bir miktar daha sıcak su kullanabilirsiniz.

  • En son tuz ve karabiberi de ekleyip sıcak servis edin.

BEYAZ LAHANALI MÜCVER TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gr beyaz lahana

  • 2 adet patates

  • 1 adet soğan

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı un (kıvama göre değişiklik gösterebilir)

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

  • Sıvı yağ

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Lahana ve soğanı ince ince doğrayın.

  • Patatesleri haşlayıp iyice ezin.

  • Geniş bir kasenin içerisine patatesleri, soğan ve lahanayı ekleyin.

  • Üzerine yumurta, un, kaşar, yağ, tuz ve karabiberi ilave ederek karıştırın.

  • Elinizle karışıma şekil verin.

  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında mücverlerinizin üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Servis ederken yeşil soğanla süsleyebilirsiniz.

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