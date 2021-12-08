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Vitor Pereira, Frankfurt maçı öncesi konuştu: Ne yazık ki olmadı

08.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Bu turnuva bizim için çok daha farklı olabilirdi. Frankfurt maçındaki penaltı gol olsaydı, 2 puanımız daha olacaktı. Antwerp maçındaki penaltıyı da atsaydık 2 puan, yani 4 puanımız daha olabilirdi. İşler bizim için farklı olabilirdi. Ne yazık ki olmadı" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira, Frankfurt maçı öncesi konuştu: Ne yazık ki olmadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

PEREİRA: KAZANMAK İSTİYORUZ

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bu turnuva bizim için çok daha farklı olabilirdi. Frankfurt maçındaki penaltı gol olsaydı, 2 puanımız daha olacaktı. Antwerp maçındaki penaltıyı da atsaydık 2 puan, yani 4 puanımız daha olabilirdi. İşler bizim için farklı olabilirdi. Ne yazık ki olmadı. Almanya'dan önemli bir takımla oynayacağız, taraftarımızı önünde kazanmak ve kulübümüzü gururlandırmak istiyoruz" dedi.

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SOSA: ÖZEL BİR MAÇ

Arjantinli futbolcu Sosa ise "Yarınki maç önemli bir maç, sonuçta Avrupa maçı. Her ne kadar devam etmeyecek de olsa özel bir maç. Bu maçtan sonra ligi düşünecek yeteri kadar vaktimiz olacak." diye konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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