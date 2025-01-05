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Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Hakim Ziyech konusunda sürpriz gelişme

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.01.2025 13:23
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Premier Ligi takımlarından Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira transfer için düğmeye bastı. İngiltere kariyerine harika başlayan Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Hakim Ziyech konusunda sürpriz gelişme
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira, Wolverhampton'a Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu istiyor.

İNGİLTERE KARİYERİ RÜYA GİBİ BAŞLADI

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Suudi ekibi Al-Shabab'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın başına geçen Vitor Pereira, çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rüya gibi bir başlangıca imza attı.

GÖZÜNÜ ZIYECH'E DİKTİ

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İngiliz ekibi Wolverhampton, Galatasaray'ın gözden çıkarttığı Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların bonservis bedeli talep etmediği Ziyech için görüşmeler başladı. Ziyech'in gitmeye ikna olması durumunda resmi imzalar atılacak.

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Wolverhampton Wanderers Vitor Pereira galatasaray hakim ziyech
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