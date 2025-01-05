Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Hakim Ziyech konusunda sürpriz gelişme

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira, Wolverhampton'a Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu istiyor.

İNGİLTERE KARİYERİ RÜYA GİBİ BAŞLADI

Suudi ekibi Al-Shabab'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın başına geçen Vitor Pereira, çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rüya gibi bir başlangıca imza attı.

GÖZÜNÜ ZIYECH'E DİKTİ

İngiliz ekibi Wolverhampton, Galatasaray'ın gözden çıkarttığı Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların bonservis bedeli talep etmediği Ziyech için görüşmeler başladı. Ziyech'in gitmeye ikna olması durumunda resmi imzalar atılacak.