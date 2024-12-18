Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu! Premier Lig ekibine imza an meselesi...

2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de 2 kez Fenerbahçe'de görev yapan ve şu an Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Vitor Pereira, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmeye hazırlanıyor.

1.5 YILLIK İMZA ATACAK

Sky'da yer alan habere göre, Wolverhampton, Pereira ile anlaşmaya vardı. Wolverhampton ve Pereira arasındaki anlaşmaya göre, 56 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibine 1.5 yıllık imza atacak. Wolverhampton, Pereira'nın sözleşmesi devam ettiği için Al Shabab'a 1 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Vitor Pereira için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.