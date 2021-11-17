Vitor Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Dünya Kupasına katılma şansını Sırbistan’ın arkasında kalarak kaptıran Portekiz’de gündem play-off maçlarına Fernando Santos’la çıkmamak. Hatta Ronaldo’nun, oldukça sert tepki gösterdiği Santos’un görevden bile alınabilir.

LİSTEDE PEREIRA VAR

Portekiz Futbol Federasyonu’nun iki isim üzerinde durduğu, bu isimlerin başında Villas-Boas geldiği belirtildi. Fakat Villas-Boas, Portekiz'in Dünya Kupası elemeleri için oynayacağı Play-Off maçında takımın başında olmak istemiyor. Daha uzun süreli bir hayal kurduğunu açıklayan tecrübeli çalıştırıcı bu pozisyon için uygun olmadığını açıkladı. Listenin diğer ismi ise Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Vitor Pereira...

TEKLİF YAPILACAK

Portekiz’den bazı kaynaklar Vitor Pereira'nın oynanacak Play-Off maçı için takımın başına geçmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu yazdı. Portekiz federasyonunun teklif yapmaya hazırlandığı Vitor Pereira için Fenerbahçe'nin cevabı beklenecek. Portekizli çalıştırıcının bu teklife olumlu baktığı belirtildi.

