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Vitor Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

17.11.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’nin çalıştırıcısı Vitor Pereira'yı takımın başında görmek istiyor. Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde edememiş ve eleştirilere maruz kalmıştı.

Vitor Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Dünya Kupasına katılma şansını Sırbistan’ın arkasında kalarak kaptıran Portekiz’de gündem play-off maçlarına Fernando Santos’la çıkmamak. Hatta Ronaldo’nun, oldukça sert tepki gösterdiği Santos’un görevden bile alınabilir.

LİSTEDE PEREIRA VAR

Portekiz Futbol Federasyonu’nun iki isim üzerinde durduğu, bu isimlerin başında Villas-Boas geldiği belirtildi. Fakat Villas-Boas, Portekiz'in Dünya Kupası elemeleri için oynayacağı Play-Off maçında takımın başında olmak istemiyor. Daha uzun süreli bir hayal kurduğunu açıklayan tecrübeli çalıştırıcı bu pozisyon için uygun olmadığını açıkladı. Listenin diğer ismi ise Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Vitor Pereira...

TEKLİF YAPILACAK

Portekiz’den bazı kaynaklar Vitor Pereira'nın oynanacak Play-Off maçı için takımın başına geçmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu yazdı. Portekiz federasyonunun teklif yapmaya hazırlandığı Vitor Pereira için Fenerbahçe'nin cevabı beklenecek. Portekizli çalıştırıcının bu teklife olumlu baktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Fenerbahçe Futbol Kulübü Portekiz Milli Futbol Takımı Vitor Pereira
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helaal işte bu demekki neymiş aykut yine fenere go go go

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