Viven İnşaat’tan İzmir’de yatırım fırsatı

"İzmir’de yeni bir yaşam alanı"

Proje hakkında bilgi veren Alim Emiroğlu da, Viven Tower’ın konumu ve her konutta bulunan geniş teraslar ile Ege Denizi’ne panaromik bir görüş sağladığını söyledi. Projenin sosyal donatıları ve imkanlarıyla çok beğenildiğini dile getiren Emiroğlu, “155 metre yüksekliğe 42 bin metrekare inşaat alanına sahip Viven Tower, yüksek tavanlı ferah 241 adet 1+1 ve 2+1 konuttan oluşuyor. 2 bin metrekarelik alanda kurulu Viven Plus Home da, kişisel sosyal alanlardan, açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, futbol- tenis sahası, fitness salonu, hamam, sauna, oyun odası, sinema salonu ve lounge gibi 25 farklı özel aktiviteden de günün her saati yararlanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.