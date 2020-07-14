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Viven İnşaat’tan İzmir’de yatırım fırsatı

İZMİR HABERLERİ  | 14.07.2020 10:28 | Son Güncelleme

Evak İnşaat ve Emiroğlu Group ortaklığı ile kurulan Viven İnşaat’ın İzmir Bornova’da yapımını sürdürdüğü Viven Tower, yeniden canlanan gayrimenkul piyasasında yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor.Sanat, televizyon ve iş dünyasının tanınmış simalarının da tercih ettiği Viven Tower’ı yaşama geçiren Viven İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri Emrullah Yolçi ve Alim Emiroğlu, İzmir’deki ilk projeleri olan ve toplam 241 daire bulunan Viven Tower projesinin yarısının satışını kısa süre içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Viven İnşaat’tan İzmir’de yatırım fırsatı

Evak İnşaat ve Emiroğlu Group ortaklığı ile kurulan Viven İnşaat’ın İzmir Bornova’da yapımını sürdürdüğü Viven Tower, yeniden canlanan gayrimenkul piyasasında yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor.
Sanat, televizyon ve iş dünyasının tanınmış simalarının da tercih ettiği Viven Tower’ı yaşama geçiren Viven İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri Emrullah Yolçi ve Alim Emiroğlu, İzmir’deki ilk projeleri olan ve toplam 241 daire bulunan Viven Tower projesinin yarısının satışını kısa süre içinde gerçekleştirdiklerini söyledi. İzmir’de farklı lokasyonlarda yatırımlarını sürdüreceklerini kaydeden Emrullah Yolçi, “Binlerce yaşamda biz varız, milyonlarca yaşamda da olacağız. Bu projenin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Yeni projelerde de bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Viven markasını daha çok noktada insanlarla buluşturacağız. Yıl sonuna kadar İzmir, Kuşadası ve Çeşme’de yeni konut projelerinin de lansmanını yapacağız. Mimari tasarım ve konforu buluşturan yaşam alanlarına imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

"İzmir’de yeni bir yaşam alanı"
Proje hakkında bilgi veren Alim Emiroğlu da, Viven Tower’ın konumu ve her konutta bulunan geniş teraslar ile Ege Denizi’ne panaromik bir görüş sağladığını söyledi. Projenin sosyal donatıları ve imkanlarıyla çok beğenildiğini dile getiren Emiroğlu, “155 metre yüksekliğe 42 bin metrekare inşaat alanına sahip Viven Tower, yüksek tavanlı ferah 241 adet 1+1 ve 2+1 konuttan oluşuyor. 2 bin metrekarelik alanda kurulu Viven Plus Home da, kişisel sosyal alanlardan, açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, futbol- tenis sahası, fitness salonu, hamam, sauna, oyun odası, sinema salonu ve lounge gibi 25 farklı özel aktiviteden de günün her saati yararlanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Viven İnşaat’tan İzmir’de yatırım fırsatı

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