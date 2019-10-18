Vivo iQOO Neo 24 Ekim’de raflardaki yerini alacak

Vivo’nun bu telefonu etkinlik sonrasında ön siparişe sunacağı tahmin ediliyor.Vivo’nun üst segmentteki yeni modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak. Sistemini 8GB RAM ile desteklemesi beklenen modelin dahili depolama alanı ise 256 GB olacak.

1080p çözünürlüğünde uçtan uca ekran tasarımıyla gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz netleşmiş değil. Telefon fiyatı, kamera özellikleri ve diğer detaylarının 24 Ekim’de gerçekleşecek olan etkinlik sonrası ortaya çıkması bekleniyor.

Bu arada dip not olarak ufak bir hatırlatmada bulunalım. Vivo hali hazırda ülkemizde kurumsal olarak faaliyetlerine başlamış değil. Çinli üreticinin telefonları ülkemizde 3. parti ithalatçı garantisi ile satılmakta.

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