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Vivo iQOO Neo 24 Ekim’de raflardaki yerini alacak

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TEKNOLOJİ  | 18.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Vivo, yeni üst segment modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Vivo iQOO Neo ismiyle raflardaki yerini alacak olan telefon 24 Ekim’de Çin’in Pekin kentinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.

Vivo iQOO Neo 24 Ekim’de raflardaki yerini alacak

Vivo’nun bu telefonu etkinlik sonrasında ön siparişe sunacağı tahmin ediliyor.Vivo’nun üst segmentteki yeni modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak. Sistemini 8GB RAM ile desteklemesi beklenen modelin dahili depolama alanı ise 256 GB olacak.

1080p çözünürlüğünde uçtan uca ekran tasarımıyla gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz netleşmiş değil. Telefon fiyatı, kamera özellikleri ve diğer detaylarının 24 Ekim’de gerçekleşecek olan etkinlik sonrası ortaya çıkması bekleniyor.

Bu arada dip not olarak ufak bir hatırlatmada bulunalım. Vivo hali hazırda ülkemizde kurumsal olarak faaliyetlerine başlamış değil. Çinli üreticinin telefonları ülkemizde 3. parti ithalatçı garantisi ile satılmakta.

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Anahtar Kelimeler:
vivo iqoo neo

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