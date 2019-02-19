Vivo iQOO Phone su yüzüne çıktı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo’nun iQOO Phone isimli yeni bir model üzerinde çalıştığı sızdırılmıştı. Hatta bu modelin katlanabilir ekran teknolojisine sahip olacağı iddia edilmiş ve cihazla ilgili bazı render görselleri yayınlanmıştı. Nitekim bu görsellerin de iQOO Phone hakkında çıkan iddiaların da yalan olduğu kesinlik kazandı.

Geçtiğimiz gün NBA All Star etkinliği sırasında Çin’deki bir TV sunucusu elinde iQOO Phone ile göründü. Bahse konu model katlanabilir ekranlı değildi. Normal uçtan uca ekran tasarımına sahip bir modeldi. Nitekim böylece cihaz hakkında ortaya atılan iddialarda suya düşmüş oldu.

Öte yandan Vivo’nun iQOO için ayrı bir logo tasarımı ortaya koyması bazı farklı söylentilerin doğmasına zemin hazırladı. Şu anda iQOO modeli ile ilgili genel kanı, cihazın Vivo’nun yeni yan kuruluşunun ilk cihazı olduğu yönünde. Yani iQOO bir telefon modelinden ziyada Vivo’nun yeni markası diyebiliriz. Aynı Huwaei ve Honor gibi. Bilindiği üzere Honor, Huawei’nin yan kuruluşu. Dolayısıyla da iQOO’nun da Vivo’nun yan kuruluşu olacağı belirtiliyor. Elbette bunlar şimdilik birer iddiadan ibaret. Bahse konunun kesinlik kazanması için biraz daha beklememiz gerekecek. Belki de Vivo önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde bu konu hakkında net bir açıklama yapabilir.

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