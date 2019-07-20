Vivo S1 global pazarda da görücüye çıktı

Vivo’nun orta segmente hitap eden yeni modeli MediaTek tarafından üretilen Helio P65 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB.

FHD+ çözünürlükte, 6.38 inçlik Super AMOLED ekranla gelen Vivo S1 damla çentikli tasarım çizgisiyle modern bir görünüme sahip.

Telefonun ön tarafında 32MP’lik selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafına baktığımızda ise dikey olarak konumlandırılmış 16MP + 8MP + 2MP’lik üçlü ana kamera modülünü görüyoruz.

Ekran altı parmak izi okuyucusu özelliği de bulunan telefon 4500 mAh kapasitesine sahip ortalamanın hayli üzerinde bir bataryadan besleniyor.

Funtouch OS 9 destekli Android Pie ile çalışan telefonun Endonezya’daki satış fiyatı ise 230 euro olarak belirlenmişt.

Vivo’un orta segmentteki iddialı modelini Avrupa’ya ne zaman getireceği ise henüz netlik kazanmış değil. Bekleyip göreceğiz.

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