vivo X Fold6 geliyor! Küresel tanıtım tarihi sızdırıldı

vivo X Fold6’nın Çin dışındaki tanıtımı yaklaşmış olabilir. Bir sızıntı kaynağına göre telefon 1 Ekim’de küresel olarak, 6 Ekim’de ise Hindistan’da tanıtılacak.

Aynı iddiaya göre vivo X Fold6, Hindistan’da 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Renk seçeneklerinin Nebula Teal ve Prism Black olacağı belirtiliyor.

VIVO X FOLD6’NIN ÖZELLİKLERİ

Telefonun Çin’de tanıtılan sürümünde 8,02 inç katlanabilir AMOLED iç ekran ve 6,51 inç AMOLED kapak ekranı bulunuyor. Üçlü arka kamera sisteminin başında 200 MP ana kamera yer alıyor.

Çin sürümünde ayrıca 7.000 mAh batarya, 80W kablolu şarj ve 40W kablosuz şarj desteği yer alıyor.

vivo, lansman tarihlerini ve küresel sürümün fiyatını henüz resmi olarak açıklamadı.

Kaynak: GSMArena