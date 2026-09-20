vivo X500 Pro Max'ın temel özellikleri ortaya çıktı

vivo, X500 ailesini 21 Eylül'de tanıtmaya hazırlanırken serinin en üst modeli X500 Pro Max'ın temel özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, tanıtım öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde satış için TDRA sertifikası da aldı.

KAMERADA 200 MP PERİSKOP TELEFOTO İDDİASI

Paylaşılan bilgilere göre ana arka kamerada Sony'nin 1/1,28 inç tipindeki Lytia 910 LOFIC sensörü ve 3 derecelik OIS bulunuyor. Ultra geniş açılı kameranın ise Samsung ISOCELL JNX sensörünü kullanan 50 MP çözünürlüklü bir birim olduğu belirtiliyor.

Periskop telefoto kameranın 200 MP çözünürlük ve Samsung'un 1/1,4 inç tipindeki ISOCELL HP0 sensörüyle geleceği aktarılıyor. Bu kameranın CIPA 7.0 profesyonel düzey görüntü sabitlemeye ulaştığı ve 400 mm tele dönüştürücüyü (teleconverter) desteklediği de öne sürülüyor.

144 HZ EKRAN VE 7.000 MAH PİL

X500 Pro Max'ın 6,85 inç düz LTPO OLED ekranında 144 Hz yenileme hızı ve çok ince çerçeveler sunulacağı belirtiliyor. İşlemci tarafında ise Dimensity 9600 Pro'nun yer alacağı aktarılıyor.

Pil kapasitesi 7.000 mAh olarak verilirken kablolu şarj desteğinin 90 W olacağı söyleniyor. Kablosuz şarj desteği de paylaşılan bilgiler arasında, ancak bu özelliğin gücü belirtilmiyor.

KÜRESEL PAZARLARA ÇIKIŞ İÇİN EKİM VEYA KASIM BEKLENTİSİ

X500 Pro Max'ın küresel pazarlara ekim veya kasım ayında ulaşması bekleniyor. Cihaz, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki TDRA sertifikasını X500 ile birlikte aldı.

Kaynak: GSMArena