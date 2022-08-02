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Vizontele konusu nedir? Vizontele nerede çekildi, oyuncuları kim?

02.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vizontele filminin senaristi olan Yılmaz Erdoğan, aynı zamanda filmin başrolünde yer alıyor. Film vizyona girdiği dönemde ilgiyle takip edilmişti. Bu akşam TV ekranlarında yayınlanacak olan Vizontele'nin konusu, oyuncuları ve filmin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

Vizontele konusu nedir? Vizontele nerede çekildi, oyuncuları kim?

1974 yılında geçen film dram ve komedi türünde çekilmiş. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı filmde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Vizontele bu akşam Star Tv ekranlarında saat 20:00'de film severler ile buluşacak. Peki Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Vizontele filmi hakkında tüm merak edilenler...

VİZONTELE OYUNCULARI

Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz'ın rol aldığı filmin kadrosunda Şebnem Sönmez, Erdal Tosun, Cezmi Baskın, Meral Çetinkaya, Yasemin Alkaya, Zeynep Tokuş, İclal Aydın, Erkan Can, Tolga Çevik, Tuncer Salman, Şafak Sezer, Selahattin Taşdöğen, Betül Arım gibi isimler yer alıyor.

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VİZONTELE KONUSU

1974 yılında her yerden ve herşeyden uzak, güzel ama güzelliğini kimseye göstermeyen Türkiye'nin doğusunda bir kasaba. Devlet tarafından görevlendiren TRT heyeti bu kabasaya bir televizyon ve verici getirir, vericiyi kurmaz, sadece teslim eder ve geri döner. O güne kadar TV'nin ne olduğunu tam olarak bilmeyen kasaba halkı bu yeni aygıt hakkında çeşitli şeyler uydurur. Kimine göre; uzağı yakın edecek, oraya mutluluk getirecektir, kimine göre Şeytan icadı bir şeydir. Televizyonun nasıl çalışacağı ise ayrı bir sorundur. Belediye başkanı Nazmi Doğan ve kasaba deli diye tanınan radyocu Emin bu giderek çatallaşan ve beklenmedik sorulara yol açan televizyon daha doğrusu Vizontele macaresının baş kahramanı olurlar. Sonunda televizyon uzağı yakın eder ama galiba hesaplanmayan bir şey olur. Televizyon yakını da uzak eyler...

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı Vizontele'nin hikayesi Hakkari'de geçiyor. Ancak, zorluklar nedeniyle çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.

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