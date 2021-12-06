Vizontele nerede çekildi? Vizontele ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri…

Cem Yılmaz’dan Yılmaz Erdoğan’a, Altan Erkekli’den Demet Akbağ’a kadar geniş isimleri kadrosunda barındıran Vizontele filminde; beldelerinde, kendi hâllerinde yaşayan bir grup insanın televizyon ile olan hikâyeleri konu ediliyor. Vizontele filmi, 1974 yılında yaşananları anlatıyor…
Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sokak’ın oturduğu, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Vizontele, 2 Şubat 2001’de gösterime girdi.
Filmin hikâyesinde, Hakkâri’de geçtiği söylense de çekimleri Van’ın Gevaş ilçesinde yapılan Vizontele filminde çoğunluğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncuları yer aldı. Bu filmden sonra da 2004 yılında gösterime giren Vizontele Tuuba adında bir de devam filmi çekilmişti.
1974 yılının başlarında Hakkâri’ye bir televizyonun gelmesiyle başlayan Vizontele filmindeki belde sakinleri, her şeye, haberlere en son ulaşmaktadır. Beldelerine bir televizyon yani, ‘’Vizontele’’nin geleceğini öğrenen ahali, bir hayli meraklıdır.
TRT’nin sürgün ettiği memurları, alıcıyı kurmadan geri dönüyor. Belediye Başkanı Nazmi ise bu işin üstesinden gelmek için beldenin delisi olan Emin’den yardım alır. Aslında deli olmayan ve elektronik aletlere ilgili olan Emin de bütün radyoları tamir eder. Emin, farklı bir yaşantıya sahip bir karakterdir.
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Altan Erkekli - Nazmi
Demet Akbağ - Sıti Ana
Şebnem Sönmez - Gülizar
Cem Yılmaz - Fikri
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Bican Günalan - Sezgin
Meral Çetinkaya - Nevin
Cezmi Baskın - Latif
Zeynep Tokuş - Asiye
Yasemin Alkaya - Gülşen
Erkan Can - Mela Hüseyin
İclal Aydın - Reyhan
Mesut Çakarlı - Rıfat
Tolga Çevik - Nazif
Serhat Özcan - Engin
Tuncer Salman - Ahmet
Şener Kökkaya - Basri
Şafak Sezer - Veli
Selahattin Taşdöğen - Simo
Zerrin Sümer - Zerrin
Sinan Bengier - Cevat
Betül Arım - İsmihal
Yaşar Akın - İhsan
Deniz Erdoğan - Cevdet
Şenol Bali - Yılmaz
Caner Alkaya - İso
Sinan Kılıç - Aykut
Şahin Yaylı - Musto
Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
Can Kahraman - Ezo
Köksal Engür - Tekin
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