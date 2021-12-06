Vizontele nerede çekildi? Vizontele ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri…

Cem Yılmaz’dan Yılmaz Erdoğan’a, Altan Erkekli’den Demet Akbağ’a kadar geniş isimleri kadrosunda barındıran Vizontele filminde; beldelerinde, kendi hâllerinde yaşayan bir grup insanın televizyon ile olan hikâyeleri konu ediliyor. Vizontele filmi, 1974 yılında yaşananları anlatıyor…

VİZONTELE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sokak’ın oturduğu, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Vizontele, 2 Şubat 2001’de gösterime girdi.

Filmin hikâyesinde, Hakkâri’de geçtiği söylense de çekimleri Van’ın Gevaş ilçesinde yapılan Vizontele filminde çoğunluğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncuları yer aldı. Bu filmden sonra da 2004 yılında gösterime giren Vizontele Tuuba adında bir de devam filmi çekilmişti.

VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU

1974 yılının başlarında Hakkâri’ye bir televizyonun gelmesiyle başlayan Vizontele filmindeki belde sakinleri, her şeye, haberlere en son ulaşmaktadır. Beldelerine bir televizyon yani, ‘’Vizontele’’nin geleceğini öğrenen ahali, bir hayli meraklıdır.

TRT’nin sürgün ettiği memurları, alıcıyı kurmadan geri dönüyor. Belediye Başkanı Nazmi ise bu işin üstesinden gelmek için beldenin delisi olan Emin’den yardım alır. Aslında deli olmayan ve elektronik aletlere ilgili olan Emin de bütün radyoları tamir eder. Emin, farklı bir yaşantıya sahip bir karakterdir.

VİZONTELE FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Altan Erkekli - Nazmi

Demet Akbağ - Sıti Ana

Şebnem Sönmez - Gülizar

Cem Yılmaz - Fikri

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Bican Günalan - Sezgin

Meral Çetinkaya - Nevin

Cezmi Baskın - Latif

Zeynep Tokuş - Asiye

Yasemin Alkaya - Gülşen

Erkan Can - Mela Hüseyin

İclal Aydın - Reyhan

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tolga Çevik - Nazif

Serhat Özcan - Engin

Tuncer Salman - Ahmet

Şener Kökkaya - Basri

Şafak Sezer - Veli

Selahattin Taşdöğen - Simo

Zerrin Sümer - Zerrin

Sinan Bengier - Cevat

Betül Arım - İsmihal

Yaşar Akın - İhsan

Deniz Erdoğan - Cevdet

Şenol Bali - Yılmaz

Caner Alkaya - İso

Sinan Kılıç - Aykut

Şahin Yaylı - Musto

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar

Can Kahraman - Ezo

Köksal Engür - Tekin



