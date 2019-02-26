Vizyondaki 4. haftasında Organize İşler Sazan Sarmalı ne kadar izlendi?

Henüz vizyondayken online dizi ve film platformu Netflix’te yayınlanmaya başlayan Organize İşler Sazan Sarmalı, vizyondaki dördüncü haftasında da liderliğini hiçbir yapıma kaptırmadı. Hafta sonunda filme 155.137 adet bilet kesildi. Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler Sazan Sarmalı toplamda şu ana kadar 3.232.277 seyirci tarafından izlendi. Box Office Türkiye rakamlarına göre; Şubat ayına ait, son yedi yılın en düşük hafta sonu toplam seyirci sayısına şahit olduğumuz 22 - 24 Şubat hafta sonunda, Hep Yek 3 Titrettin Beni 103.595 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, Bir Aşk İki Hayat 101.159 seyirciyle listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu. Listenin dördüncü sırasında 66.274 seyirciyle Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna yer alırken onu, 57.742 seyirciyle Alita: Battle Angel adlı yapım takip etti.

22 - 24 Şubat 2019 "Hafta Sonu Box Office Türkiye" sıralamasına göre altıncı sırada, 51.856 kişiyle korku filmi Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 yer aldı. Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Lego Filmi 2 37.365’le yedinci sırada yer alırken, yerli yapım Çiçero 18.674’le sekizinci sırada yer aldı. Listenin dokuz ve onuncu sırasında ise; 10.501 ile Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı ve 9.311 ile Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında filmi yer aldı.



