MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Vj Bülent Armağan Çağlayan'a açıkladı! İşine son verildi, İstanbul'u terk etti

Vj Bülent Armağan Çağlayan'a açıkladı! İşine son verildi, İstanbul'u terk etti

22.12.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’ların en ünlü VJ’lerinden Bülent Çarıkçı Dur Bi Dinle serisinde Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Kral TV'de başladığı dönemi anlatan VJ Bülent adeta içini de döktü.

Vj Bülent Armağan Çağlayan'a açıkladı! İşine son verildi, İstanbul'u terk etti

90’ların en ünlü VJ’lerinden biri olan Bülent Çarıkçı Armağan Çağlayan'a konuk oldu. VJ Bülent, gece yarısı ekrana gelir ve şarkı aralarında şiirler okurdu. Bir döneme damgasını vuran VJ Bülent İstanbul'u terk ettiğine çok memnun olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

VJ Bülent'ın değişimi gözlerden kaçmazken yaptığı açıklamalarda dikkat çekti. VJ Bülent tiyatro okurken elemelerden geçip kanala başladığını söyledi. VJ Bülent açıklamasının devamında ise Kral TV'den nasıl kovulduğunu da anlattı.

ütütü

NEDEN KOVULDU?

VJ Bülent kovulmasıyla ilgili "Katıldığım bir programda hiç istemediğim bir sohbetin arasında kaldım. Asla dahil olmadım o konuşmalara. Oray Eğin'in programıydı. Türkiye'deki büyük değişimin son halkalarından biriydi tabii ki yalnızca bu konuşmalar değildi. Fakat o programı terk etmediğim için Kral TV’de devam etmemi istemediler" dedi.

Bir döneme damgasını vuran VJ Bülent açıklamasının devamında "Huysuz Virjin ile başlayan ambargonun devamıydım ben... Bu bir bahaneydi. Hiçbir saygısızlığım olmadı. Ne Uzan ailesini ne eski kurumuma. Hepimizi ekrandan kaybettirildiğimiz bir gün anlatırım" dedi.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

50 yaşındaki VJ Bülent yaşananlardan sonra İstanbul'u terk ettiğini söyledi. Edirne ve Selanik arası sakin bir hayat süren VJ Bülent "Anneannemin doğum yeri Selanik’ti, babaannemler Edirne’de… İki yere de gidip geliyorum. Zaten bir günde İstanbul’daki evimi kapattım çıktım. Tüm eşyalarımı arkadaşlarıma dağıttım" dedi.

Ünlü isim "İstanbul'dan taşınmak yaptığım en doğru şeydi" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almışHülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Flaş karar! "Acun Ilıcalı ile değerlendirip..."Flaş karar! "Acun Ilıcalı ile değerlendirip..."
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV’ye döviz ayarı

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV’ye döviz ayarı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

Dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.