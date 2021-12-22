Vj Bülent Armağan Çağlayan'a açıkladı! İşine son verildi, İstanbul'u terk etti

90’ların en ünlü VJ’lerinden biri olan Bülent Çarıkçı Armağan Çağlayan'a konuk oldu. VJ Bülent, gece yarısı ekrana gelir ve şarkı aralarında şiirler okurdu. Bir döneme damgasını vuran VJ Bülent İstanbul'u terk ettiğine çok memnun olduğunu söyledi.

VJ Bülent'ın değişimi gözlerden kaçmazken yaptığı açıklamalarda dikkat çekti. VJ Bülent tiyatro okurken elemelerden geçip kanala başladığını söyledi. VJ Bülent açıklamasının devamında ise Kral TV'den nasıl kovulduğunu da anlattı.

NEDEN KOVULDU?

VJ Bülent kovulmasıyla ilgili "Katıldığım bir programda hiç istemediğim bir sohbetin arasında kaldım. Asla dahil olmadım o konuşmalara. Oray Eğin'in programıydı. Türkiye'deki büyük değişimin son halkalarından biriydi tabii ki yalnızca bu konuşmalar değildi. Fakat o programı terk etmediğim için Kral TV’de devam etmemi istemediler" dedi.

Bir döneme damgasını vuran VJ Bülent açıklamasının devamında "Huysuz Virjin ile başlayan ambargonun devamıydım ben... Bu bir bahaneydi. Hiçbir saygısızlığım olmadı. Ne Uzan ailesini ne eski kurumuma. Hepimizi ekrandan kaybettirildiğimiz bir gün anlatırım" dedi.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

50 yaşındaki VJ Bülent yaşananlardan sonra İstanbul'u terk ettiğini söyledi. Edirne ve Selanik arası sakin bir hayat süren VJ Bülent "Anneannemin doğum yeri Selanik’ti, babaannemler Edirne’de… İki yere de gidip geliyorum. Zaten bir günde İstanbul’daki evimi kapattım çıktım. Tüm eşyalarımı arkadaşlarıma dağıttım" dedi.

Ünlü isim "İstanbul'dan taşınmak yaptığım en doğru şeydi" yorumunda bulundu.



