MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. VJ Bülent yıllar sonra aldığı teklifi "Bütün sapkınlıklar var" diyerek itiraf etti! "Adnan Hoca gibi..."

VJ Bülent yıllar sonra aldığı teklifi "Bütün sapkınlıklar var" diyerek itiraf etti! "Adnan Hoca gibi..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.11.2024 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan VJ Bülent, son yıllarda gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Yıllar sonra Enver Aysever'in yayınında ortaya çıkan VJ Bülent kendisine yapılan teklifleri anlatarak "Tüm sapkınlıklar var" dedi.

VJ Bülent yıllar sonra aldığı teklifi "Bütün sapkınlıklar var" diyerek itiraf etti! "Adnan Hoca gibi..."

MYNET DETAY- 90’ların en ünlü VJ'lerinden biri olan Bülent Çarıkçı, VJ Bülent olarak hafızalarda iz bırakan isimlerden. Özellikle Kral TV’de sunduğu programlarla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan VJ Bülent, ekranlardan uzun süre uzak kaldıktan sonra İstanbul’u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti.

VJ Bülent olarak tanınan Bülent Çarıkçı, televizyon dünyasında kazandığı ünün ardından, magazin camiasından ve ekranlardan tamamen uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Şu anda Edirne'de sakin bir hayat yaşayan eski VJ'nin son hali ortaya çıktı.

VJ Bülent, Enver Aysever'in programına konuk olarak yıllar sonra aldığı bir teklifi açıkladı. VJ Bülent "Benim manken dünyasından çok tanıdığım yok. O dönemlerde benim çok tehlikeli ikivyapılanma peşime düştü, bizimle ol diye isimlerini zikredemiyorum" dedi.

2

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti 90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

"ÇOK TEHLİKELİ" DEYİP ANLATTI

Aysever ise "Siyasal yapı mı?" deyince ünlü isim "Hayır! Burada bizimle ol kardeş olalım ama bütün sapkınlıklar var çok tehlikeli acayip örgütler" yanıtını verdi.

Ekran görüntüsü 2024-11-27 103033

Derin yırtmacı olay oldu! "İntikam kıyafeti" Derin yırtmacı olay oldu! "İntikam kıyafeti"

Enver Aysever ise "Adnan Hoca gibi mi?" sorusunu yöneltti. VJ Bülent "Gibi, öyle gibi. Tarikat diyemem öyle bir şey değildi! Benim hiç bu taraklarla bezim yoktur. Abi ben emekliliğimi düşlüyorum bana ne" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Vj Bülent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.