VJ Bülent yıllar sonra aldığı teklifi "Bütün sapkınlıklar var" diyerek itiraf etti! "Adnan Hoca gibi..."

MYNET DETAY- 90’ların en ünlü VJ'lerinden biri olan Bülent Çarıkçı, VJ Bülent olarak hafızalarda iz bırakan isimlerden. Özellikle Kral TV’de sunduğu programlarla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan VJ Bülent, ekranlardan uzun süre uzak kaldıktan sonra İstanbul’u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti.

VJ Bülent olarak tanınan Bülent Çarıkçı, televizyon dünyasında kazandığı ünün ardından, magazin camiasından ve ekranlardan tamamen uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Şu anda Edirne'de sakin bir hayat yaşayan eski VJ'nin son hali ortaya çıktı.

VJ Bülent, Enver Aysever'in programına konuk olarak yıllar sonra aldığı bir teklifi açıkladı. VJ Bülent "Benim manken dünyasından çok tanıdığım yok. O dönemlerde benim çok tehlikeli ikivyapılanma peşime düştü, bizimle ol diye isimlerini zikredemiyorum" dedi.

"ÇOK TEHLİKELİ" DEYİP ANLATTI

Aysever ise "Siyasal yapı mı?" deyince ünlü isim "Hayır! Burada bizimle ol kardeş olalım ama bütün sapkınlıklar var çok tehlikeli acayip örgütler" yanıtını verdi.

Enver Aysever ise "Adnan Hoca gibi mi?" sorusunu yöneltti. VJ Bülent "Gibi, öyle gibi. Tarikat diyemem öyle bir şey değildi! Benim hiç bu taraklarla bezim yoktur. Abi ben emekliliğimi düşlüyorum bana ne" ifadelerini kullandı.