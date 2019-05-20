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Vodafone Park’ta yeni dönem

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

Vodafone Park'ta para dönemi bitiyor. Maça gelen taraftarlar, yanında yalnızca cep telefonuyla büfe alışverişlerini gerçekleştirebilecek. Taraftarlar, Passo Mobil uygulamasıyla birlikte birbirlerine para transferi de yapabilecekler.

Vodafone Park’ta yeni dönem

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta yeni dönem başlıyor. Passo Mobil uygulamasıyla birlikte maçlara giriş yapan taraftarlar, aynı zamanda bu uygulamayı kullanarak stadyum içerisinde alışveriş de yapabilecek. Stat girişlerinde bozuk para sorunu yaşayan ya da çanta, cüzdan taşımak istemeyen taraftarlar, bu uygulamayla birlikte statta alışveriş imkanına sahip olacak. Uygulamanın bir diğer özelliği de, uygulama sahiplerinin birbirine ücretsiz para transferi yapabilmesi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
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