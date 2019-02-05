Vodafone Park’taki imza töreninde Japon basınından Kagawa'ya yoğun ilgi

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa için imza töreni düzenledi. Özellikle Shinji Kagawa’ya yoğun ilgi gösterilirken, basın toplantısında yer alan Japon gazeteciler de dikkatlerden kaçmadı. Japonya’nın birçok medya kuruluşunun temsilcisi olan 10 gazeteci, Shinji Kagawa’nın basın toplantısını takip ederek notlar aldı.
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