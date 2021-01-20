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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

20.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Martin Atanasov)

Tokat Belediye Plevne: Kvalen, Atakan Topal, Graciano, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Matthew Alvaro (Semih Çelik, Hüseyin Hasan Mermer, Halil Dolaşık)

Setler: 25-19, 25-21, 25-22

Süre: 83 dakika (26, 29, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

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