Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Umut Maden

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk ( Muhammed Aray, RAmazan Serkan Kılıç, Baturaalp Burak Güngör, Kemal Kayhan)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Mustafa Cervatoğlu, Alisson, Hacı Şahin, Teppan (Semih Çelik, Ahmet Can Büyükgöz, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)

Setler: 25-18, 25-23, 25-19

Süre: 94 dakika (29, 34, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.



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