Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Fatih Yayla

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Gürkan Kadir Uz)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Oğulcan Yatgın (Ahmet Tümer, İzzet Ünver, Burak Mert, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar)

Setler: 17-25, 26-24, 23-25, 19-25

Süre: 139 dakika (30, 35, 39, 35)

MARDİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.



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