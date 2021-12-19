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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.12.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kızıltepespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso (Alperay Demirciler, Onur Kurt, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Semih Çelik, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 25-20, 25-18, 19-25, 25-17

Süre: 117 dakika (31, 27, 32, 27)

MARDİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Yeni Kızıltepespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

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